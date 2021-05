Kevin Clark, acteur de «School of Rock»; Jack Black lui dédie un message – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Hier, il a été annoncé que l’acteur Kevin Clark, qui s’est fait connaître grâce à son rôle de Freddy Jones dans le film School of Rock, est décédé à l’âge de 32 ans après avoir été impliqué dans un accident où il a été écrasé.

Selon les médias, Kevin Clark, qui partageait des crédits à School of Rock avec Jack Black et Miranda Cosgrove, est décédé à l’aube du 26 mai à Chicago où il a été impliqué dans un accident qui lui a malheureusement coûté la vie.

TMZ mentionne que Kevin Clark faisait du vélo du côté nord-ouest de Chicago lorsqu’il a été surpris par une femme de 20 ans au volant d’une Hyundai Sonata qui a frappé l’acteur de 32 ans.

La police a déclaré que l’accident s’était produit à 1h20 (heure locale de Chicago) et qu’après cela, l’acteur avait été transféré dans un hôpital voisin, mais il était décédé vers 2h04 du matin en raison de l’impact dur qu’il avait reçu lors de l’écrasement. par la femme.

En revanche, la mère de l’acteur, Alisson Clark, a adressé quelques mots au Chicago Sun-Times, quelques heures après la mort de son fils.

«C’était un talent brut. Il avait un cœur en or.

Après sa participation à Escuela de Rock, Kevin Clark a continué à se lancer dans la musique et a même fait partie de plusieurs groupes, dont Jess Bess and the Intentions, un groupe de Chicago qui avait fait il y a quelques jours leur premier concert.

Jack Black réagit à la mort de Kevin Clark

Depuis 2018, Kevin Clark était revenu au contact avec Jack Black, c’est l’acteur qui, après avoir appris la mort de Kevin, a mis en ligne une photo avec lui sur Instagram et lui a dédié un message émotionnel.

«Des nouvelles dévastatrices. Kevin est parti trop tôt. Une belle âme, tant de bons souvenirs. J’ai le cœur brisé, j’envoie de l’amour à sa famille et à toute la communauté de Rock School ».

Informations sur le millénaire