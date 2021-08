Kevin Costner a joué au catch sur le site de la MLB

in

Vous voulez avoir une prise sur le site Field of Dreams pour le match de jeudi entre les Yankees de New York et les White Sox de Chicago dans l’Iowa?

Kevin Costner a aimé ça.

Avec Dyersville hébergeant le match, l’acteur qui a joué dans le film de 1989 est là, et mercredi, il a eu une prise, avec la musique du film pendant qu’il lançait.

Si vous êtes un fan inconditionnel de Field of Dreams, cela vous fera sourire.

Voici des vidéos du moment, ainsi que d’autres choses liées à Costner – une interview avec Bob Costas est là-bas – qui s’est produite cette semaine à l’approche du match de jeudi :

Si vous le construisez, il viendra. Kevin Costner est de retour. #MLBatFieldofDreams pic.twitter.com/CbUusN1175 – MLB (@MLB) 12 août 2021

Kevin Costner joue au catch et fait des pièces de théâtre sur le terrain de Field of Dreams avec la musique de Field of Dreams en arrière-plan pic.twitter.com/sn3rKS7WvO – Ben Verlander (@BenVerlander) 12 août 2021

Kevin Costner à #MLBatFieldofDreams pic.twitter.com/SjB80SASu6 – Joshua Mellin (@JoshuaMellin) 12 août 2021

« Les gens joueront ici et ce sera tout aussi parfait pour eux. » Kevin Costner réfléchit avec Bob Costas à la réalisation de “Field of Dreams”. #MLBatFieldOfDreams pic.twitter.com/IRNxR5GKYn – Réseau MLB (@MLBNetwork) 10 août 2021

