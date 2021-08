Kevin Costner accueille chaleureusement Tim McGraw et Faith Hill dans la famille Yellowstone avec un prequel de 1883

Avec des rôles dans des films grand public tels que The Blind Side et Tomorrowland, Tim McGraw a sorti des albums de musique country les plus vendus depuis ses débuts éponymes en 1993 et ​​a remporté 3 Grammy Awards à ce jour, sur 20 nominations. Mais son placement dans la préquelle de Yellowstone est à 100% son plus grand rôle à la télévision à ce jour, et étant donné que la série phare est fondamentalement la plus grande émission sur le câble à ce stade, ce sera un défi de donner vie à James Dutton d’une manière qui se tient debout à côté du portrait patiné mais déterminé de Kevin Costner. C’est donc une bonne chose qu’il ait déjà reçu la bénédiction de Costner après avoir partagé la publication Instagram ci-dessous célébrant les nouvelles du casting de 1883.