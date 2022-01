Kevin Costner gagne beaucoup d’argent pour chaque épisode

Kevin Costner fait un joli centime sur Yellowstone. Matt Belloni, anciennement de The Hollywood Reporter, a rapporté dans son bulletin d’information Puck que Costner gagnait au nord un million par épisode de Yellowstone. Il a même noté que le chiffre était une augmentation majeure par rapport à la somme de Costner dans la saison 1 et que l’acteur avait initialement signé lorsque la série allait être une mini-série.

Lorsque Costner s’est initialement connecté à Yellowstone, il aurait gagné 500 000 $ par épisode pour la saison 1. En cours de route, et au milieu de la popularité croissante de la série, ce chiffre a augmenté de façon exponentielle. Il aurait renégocié et gagné 1,2 million de dollars par épisode pour la saison 4. Ce chiffre devrait augmenter pour la saison 5 et au-delà. De plus, Costner obtiendra également un accord sur les frais généraux en échange de la négociation de ses futures saisons dans la série.

Costner joue le rôle de John Dutton sur Yellowstone, qui a été créé en 2018. La saison 4 de la série s’est terminée en janvier dernier. Yellowstone met également en vedette Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley et Cole Hauser. Le spectacle a été tellement acclamé qu’il a même engendré un spin-off, 1883, qui sert de préquelle à Yellowstone et suit la première génération de la famille Dutton. 1883, dont la première a eu lieu fin 2021, met en vedette le couple réel Faith Hill et Tim McGraw en tant que matriarche et patriarche de la famille Dutton, Margaret et James Dutton.

Après la première de Yellowstone en 2018, Costner a parlé à Deadline de ce qui l’a attiré dans la série. Il a expliqué que lorsqu’il a lu le script pour la première fois, il a vu qu’il serait tourné dans la vallée de Bitterroot et que c’était « assez pour attirer mon intérêt ». L’acteur a ajouté qu’il savait ce qu’il cherchait lorsqu’il s’agissait de choisir un projet à rejoindre, et Yellowstone avait tout ce dont il avait besoin. Costner a déclaré que « ça doit divertir, vous devez pouvoir vous y voir. Les gens peuvent-ils se rassembler autour de cette idée, puis votre idée peut-elle pivoter? Yellowstone était un mariage parfait. » Il a poursuivi en taquinant la série que les fans connaissent et adorent aujourd’hui en disant que ce n’est « pas une sorte de fiction… Alors que l’ouest américain disparaît, l’ADN des personnages a un niveau d’imprévisibilité, de danger ».