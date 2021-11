Kevin Costner joue les coys lorsqu’on l’interroge sur les plans de la saison 4

La saison quatre de Yellowstone sera diffusée le 4 novembre et Kevin Costner ne donne rien. Costner est actuellement en tournée avec son groupe Modern West, dont l’album « Tales from Yellowstone » est influencé par la série, et ExtraTV a rencontré le patriarche Dutton au Ryman Auditorium à Nashville. Cependant, Costner a joué timidement lorsqu’il a été interrogé sur le sort de John pour la saison quatre.

Les fans de la série ont été laissés en suspens lorsque John a été abattu dans la finale de la saison 3, mettant sa vie en danger. « Je pense que le pied va être sur le gaz pour celui-ci », a déclaré Costner à propos de la saison quatre, gardant les choses vagues. Il a également parlé de la base de fans enragés de Yellowstone, remerciant les fans pour leur dévouement. « Les gens ont vraiment apprécié cela », a-t-il déclaré. « Être là-bas dans la vallée où Lewis et Clark sont descendus, c’est comme une récréation pour moi tous les jours. »

Kevin Costner tease la saison 4 de @Yellowstone ! De plus, il parle de l’album de @modernwest #TalesFromYellowstone. Regardez plus ici : https://t.co/8Cnwpsx9gD#YellowstoneTV pic.twitter.com/oyri7wSMKu – ExtraTV (@extratv) 28 octobre 2021

La saison 4 de Yellowstone devrait faire ses débuts sur Paramount Network plus tard cette année, et elle mettra en vedette un certain nombre de nouveaux membres de la distribution, dont un jeune acteur de Netflix. Deadline rapporte que Finn Little a rejoint Yellowstone et jouera Carter, un garçon dont les Duttons commencent à s’occuper. On dit que Carter rappelle à tout le monde un jeune Rip Dutton, joué par Cole Hauser. Little est une star montante depuis un certain temps déjà et est apparue auparavant dans Tidelands de Netflix.

Notamment, Little a un lien plus profond avec la série que les autres stars, car ce n’est pas son premier projet pour le créateur de Yellowstone, Taylor Sheridan. Plus tôt cette année, Little a joué aux côtés d’Angelina Jolie dans Ceux qui me souhaitent la mort, un film que Sheridan a réalisé et co-écrit. Les nouveaux arrivants supplémentaires pour cette saison de Yellowstone incluent Jacki Weaver (Animal Kingdom), Kathryn Kelly (Nashville) et Piper Perabo (Covert Affairs), qui incarnera une militante basée à Portland qui proteste contre la « force de police financée par l’État » protégeant « les l’agriculture et l’abattage des animaux.