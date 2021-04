Kevin Costner partage un message touchant après que les fans de Yellowstone se sont réexcités pour l’un de ses films les plus célèbres grâce à Netflix

Conçu pour seulement 22 millions de dollars, Dances With Wolves n’a pas seulement été un succès en tant que film de prestige, mais aussi un énorme blockbuster. En 1990, c’était le troisième plus gros succès de l’année, derrière seulement Home Alone et Ghost – et devant Pretty Woman, Teenage Mutant Ninja Turtles et The Hunt For Red October (qui, assez drôle, Costner a refusé). En gros, toute une génération de personnes a regardé le film quand il est sorti pour la première fois, et maintenant un tout nouveau en a la chance (bien qu’un peu moins parce qu’il n’est pas vu sur grand écran).