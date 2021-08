Kevin Costner revit le «champ des rêves» avec un discours émouvant avant le match hommage à la MLB

Les Yankees de New York et les White Sox de Chicago ont joué un match unique jeudi soir à Dyersville, Iowa, jouant à l’endroit exact où Field of Dreams a été filmé. Il n’y avait qu’une seule personne qui pouvait prononcer un discours émouvant que le moment méritait, l’acteur de Yellowstone Kevin Costner. Cette année marquait le 32e anniversaire de la sortie du film.

“Il y a trente ans, de l’autre côté de ce maïs, nous avons tourné un film qui a résisté à l’épreuve du temps”, a déclaré Costner derrière un microphone de style vintage. “Ce soir, grâce à cet impact durable que ce petit film a eu, cela nous a permis de revenir ici, mais maintenant sur un terrain créé par la Major League Baseball. Nous sommes venus voir les White Sox jouer les puissants Yankees dans un champ qui était autrefois du maïs. C’est parfait.”

Costner était visiblement ému à ce moment-là alors que la foule rugissait. Il prit une profonde inspiration avant de continuer. “Nous avons tenu notre promesse. La Major League Baseball a tenu sa promesse”, a déclaré Costner. “Le rêve est toujours vivant.” Il a ensuite demandé à la foule si c’était le paradis. “Oui, ça l’est”, a répondu Costner. “Ce terrain est pour les joueurs. Bonne chance ce soir.”

Field of Dreams mettait en vedette Costner dans le rôle de Ray Kinsella, un cultivateur de maïs en difficulté de l’Iowa dont le père était un fan de baseball dévoué. Une nuit, il entend une voix lui dire : « Si tu le construis, il viendra » et il a une vision de « Shoeless » Joe Jackson. Ray décide de construire un terrain de baseball sur le terrain, même si cela pourrait le ruiner financièrement, lui et sa famille. Le film met également en vedette Amy Madigan, James Earl Jones et Burt Lancaster. Il a remporté des nominations aux Oscars pour le meilleur film, la meilleure musique et le meilleur scénario adapté, et figure sur le National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès.

Avant le match, Costner a déclaré à CBS This Morning que voir le terrain recréé à l’endroit où le film a été tourné était écrasant. “Je pense que tout le monde est surpris”, a déclaré Costner. « Chaque fois que vous êtes un enfant et que vous voyez de l’herbe aussi belle, vous savez qu’elle devrait dire« Gardez-vous ». C’est juste un champ parfait, et de voir cette chose, ça a vraiment conquis le cœur de l’Amérique, ce film, personne ne l’a vu venir. Je savais que c’était un grand film et magnifiquement écrit mais personne n’a vu ça venir et voir ce qui s’est passé ici est fantastique.”

Il a également réfléchi à la particularité du film aujourd’hui. “Cette chose a un battement de cœur. Cela étant dit, c’est un film qui aurait aussi pu tomber de la falaise et être incroyablement maladroit”, a-t-il déclaré à CBS This Morning. “C’était juste magique ce qui s’est passé.”

Costner, 66 ans, joue maintenant dans Yellowstone de Paramount Network. Il incarne John Dutton, le patriarche de la famille Dutton et exploitant du plus grand ranch des États-Unis. La quatrième saison de l’émission débutera plus tard cette année.