Kevin De Bruyne a passé fit et N’Golo Kante et Edouard Mendy de retour

Manchester City rencontre Chelsea lors d’une finale alléchante de la Ligue des champions à Porto samedi soir – en direct sur talkSPORT.

Les hommes de Pep Guardiola espèrent remporter un triplé historique en tentant de remporter pour la première fois le plus gros prix du football interclubs européen.

Tuchel et Guardiola s’affrontent pour le plus gros prix du football européen ce week-end

Ayant déjà terminé la Premier League et la Coupe de la Ligue ce trimestre, les hommes de Guardiola arrivent à l’affrontement phare en tant que grands favoris – mais ils sauront qu’il n’y a pas de place pour la complaisance dans ce match unique.

City se heurte à une équipe de Chelsea relancée sous Thomas Tuchel.

Le tacticien allemand a fait des merveilles au cours de son séjour de quatre mois à Stamford Bridge, dirigeant les Blues de la neuvième à la quatrième dans l’élite et supervisant une superbe course en Ligue des champions où ils ont battu les champions de la Liga Atletico Madrid et le finaliste du Real.

Certains noms extrêmement talentueux seront exposés et les batailles clés s’avéreront sans aucun doute la clé de l’endroit où le jeu est gagné et perdu, mais quels sont ces affrontements? talkSPORT.com jette un coup d’œil…

Antonio Rudiger contre Riyad Mahrez

Mahrez a tranquillement eu une saison exceptionnelle pour City et il a été excellent dans les deux demi-finales contre le PSG, marquant une fois à Paris et en en mettant deux à l’Etihad.

L’Algérien est électrique sur son pied gauche préféré et Tuchel cherchera à émousser sa menace par le défenseur hors pair de Chelsea cette saison: Rudiger.

Il s’est épanoui sous Tuchel et serait une certitude pour l’équipe de l’année de la Premier League si sa forme brillante se poursuivait tout au long de la campagne.

Le style de jeu de City sans attaquant signifie que les buts doivent être partagés entre leur ligne de front, et après avoir perdu leurs deux derniers contre Chelsea, Guardiola doit trouver un moyen de pénétrer les cinq arrière des Blues.

.

Mahrez a marqué un but vital pour Man City contre le PSG en demi-finale N’Golo Kante contre Kevin De Bruyne

Deux des meilleurs milieux de terrain au monde, c’est sans doute le choix des batailles clés et celui qui pourrait définir le résultat du match.

L’énergie implacable de Kante face à la qualité technique de De Bruyne sera une montre extrêmement fascinante.

Les Bleus ont remporté les deux dernières rencontres et Kante a sorti des atouts dans les deux batailles, mais on ne sait jamais quand un moment de magie du Belge pourrait renverser le jeu.

De Bruyne, qui a encore une fois ébloui dans l’élite avec six buts et 12 passes décisives ce trimestre, a souvent été utilisé un faux neuf.

Tuchel peut utiliser Kante pour suivre pour annuler la menace du meneur de jeu, qui est la plus grande menace créative du XI de Pep.

.

Kante a obtenu l’homme du match lors des deux matches contre le Real Madrid Ruben Dias contre Timo Werner

Werner a été critiqué pour une série de buts hors-jeu et d’occasions manquées, mais on ne peut nier qu’il est une énorme menace chaque fois qu’il joue.

Chelsea est beaucoup plus dangereux lorsqu’il est dans le XI en raison de son rythme effréné et de sa capacité à étirer les défenses.

L’Allemand, cependant, se heurtera à Dias, récemment sacré footballeur de l’année, qui a été une révélation à l’arrière pour les champions et sera chargé d’émousser les contre-attaques des Bleus.

Colosse absolu à l’arrière avec John Stones, Dias a aidé City à faire les draps les plus propres (19) ce trimestre, mais il fait face à son plus grand test de football à ce jour lors de la finale à Porto.

. – .

Dias a été l’un des meilleurs défenseurs du monde cette saison À quoi pourrait ressembler Manchester City contre Chelsea – (4-3-3)

Man City n’a aucun problème de blessure pour l’affrontement à l’Estádio do Dragão.

Ilkay Gundogan a dissipé les craintes qu’il pourrait manquer après avoir été contraint de partir contre Brighton, tandis que De Bruyne a été remis en forme après quelques blessures mineures et est à nouveau susceptible d’être utilisé comme un faux neuf.

Le buteur record du départ, Sergio Aguero, sera donc nommé sur le banc malgré un doublé contre Everton le week-end dernier.

.

De Bruyne est au cœur des espoirs de City en Ligue des champions – mais leur équipe regorge de joueurs de qualité

Oleksandr Zinchenko pourrait faire un clin d’œil à Joao Cancelo à l’arrière gauche, avec Walker à droite de Dias et Stones en défense centrale.

Fernandinho est également susceptible d’obtenir le signe de tête au milieu de terrain contre Rodri aux côtés de Bernardo Silva et Gundogan au milieu du parc.

Riyad Mahrez, Phil Foden et Kevin De Bruyne formeront un trio interchangeable d’attaquants, Raheem Sterling étant à nouveau le plus susceptible de figurer sur le banc.

Est-ce ainsi que City pourrait s’aligner contre Chelsea? À quoi pourrait ressembler Chelsea contre Man City – (5-2-3)

Tuchel, quant à lui, a reçu un coup de pouce avant le retour d’Edouard Mendy et N’Golo Kante à l’entraînement.

Le club a publié des photos du couple travaillant avec leurs coéquipiers à son siège d’entraînement de Cobham mercredi soir.

Le gardien Mendy a été remplacé par Kepa Arrizabalaga à la mi-temps lors de la défaite 2-1 en Premier League dimanche à Aston Villa après s’être blessé aux côtes lorsqu’il est entré en collision avec un poteau.

Le milieu de terrain Kante a raté ce match par précaution après avoir boité de la défaite 2-1 contre l’ancien club de Leicester cinq jours plus tôt en raison d’un problème aux ischio-jambiers.

.

Kante est revenu à l’entraînement avant la finale de la Ligue des champions

Les Blues s’aligneront avec leurs cinq arrières habituels, avec Ben Chilwell et Reece James remplissant les fentes d’aile arrière et le capitaine Cesar Azpilicueta en tant que défenseur central droit.

Jorginho et Kante formeront le duo “ Double-Six ” au milieu de terrain, Matteo Kovacic étant absent.

Le joueur de la saison Mason Mount, Werner et Christian Pulisic pourraient former les trois premiers, avec Kai Havertz et Hakim Ziyech la puissance de feu du banc.

Est-ce ainsi que Chelsea pourrait s’aligner contre City?