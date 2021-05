Kevin De Bruyne de Man City en larmes après une horrible blessure à l’œil contre Chelsea .

Le Belge a dû être remplacé après avoir claqué contre Antonio Rudiger (Photos: BT Sport)

La star de Manchester City, Kevin De Bruyne, a fondu en larmes après avoir été remplacé dans la seconde moitié de l’affrontement final de la Ligue des champions samedi contre Chelsea en raison d’une horrible blessure à l’œil.

Dans un match très ouvert et de bout en bout, les champions de Premier League ont pris du retard dans la nuit lorsque Mason Mount a joué une passe parfaite derrière la défense de Kai Havertz.

L’Allemand a réussi à contourner le gardien de but Ederson, puis a roulé le ballon dans un filet vide pour donner l’avantage à Chelsea, City ayant du mal à se créer des occasions contre les Londoniens de l’ouest.

Le personnel médical de Man City s’est précipité sur le terrain après la violente collision (Photo: .)

Les espoirs de City de trouver une percée ont ensuite été portés à un coup dur lorsque De Bruyne est entré en collision avec Antonio Rudiger, le meneur de jeu belge devant être contraint de quitter.

De Bruyne avait essayé de jouer un une-deux et courait au-delà de Rudiger, mais l’Allemand a traversé son chemin et l’a bloqué alors que les deux joueurs heurtaient le pont.

Mais c’est la star de City qui s’en est bien sortie, se cognant la tête contre l’épaule de son adversaire, et le personnel médical de City a suscité de sérieuses inquiétudes concernant De Bruyne.

Lorsque De Bruyne s’est levé, il pouvait à peine ouvrir son œil gauche (Photo: .)



Kyle Walker n’a pas tardé à souligner que De Bruyne s’était blessé à l’œil (Photo: .)

Il y avait clairement des craintes qu’il se soit blessé au cou ou qu’il ait subi une commotion cérébrale et lorsqu’il s’est levé, il arborait déjà un horrible œil au beurre noir.

Rudiger, quant à lui, s’est dépoussiéré assez rapidement et a reçu un carton jaune de l’arbitre.

De Bruyne s’est glacé l’œil dans les tribunes après avoir été remplacé (Photo: BT Sport)

Pep Guardiola a été contraint de remplacer De Bruyne, faisant venir Gabriel Jesus, et une fois que le Belge a quitté le terrain, il a fondu en larmes alors qu’il était consolé par le manager adjoint Juan Manuel Lillo.

Heureusement, De Bruyne a pu regarder le reste du match depuis les tribunes et le gonflement autour de son œil commençait déjà à diminuer alors qu’il tenait un sac de glace.



