Kevin De Bruyne dit à talkSPORT Man City peut être dominant pour les 50 prochaines années, révèle pourquoi il n’avait pas besoin d’un agent pour un nouveau contrat et admet qu’il ne laissera même pas son fils gagner un match de football!

Kevin De Bruyne pense que Manchester City est en passe de devenir une force dominante dans le football pour les 50 prochaines années, alors qu’il est au bord de la Premier League et de la gloire européenne cette saison.

Dans une interview exclusive avec talkSPORT – diffusée à partir de 11h GameDay ce samedi – le milieu de terrain belge a salué les progrès “ incroyables ” que le club a réalisés sur et en dehors du terrain sous la propriété de Sheikh Mansour.

Un trophée vers le bas, deux de plus pour City et De Bruyne cette saison

Il a également révélé à quel point il était facile pour lui d’engager son avenir dans le club, après avoir récemment conclu un nouveau contrat jusqu’en 2025 sans recourir à un agent, et a expliqué à quel point le succès de l’équipe – et non les prix individuels – est ce qui compte vraiment pour lui.

La vie est certainement belle pour De Bruyne et City en ce moment – ils ont remporté la Coupe Carabao le mois dernier, réservé leur place en finale de la Ligue des champions pour la première fois de l’histoire du club en milieu de semaine et peuvent remporter un autre titre de Premier League en battant Chelsea. le samedi.

City s’est imposé comme l’un des clubs d’élite du jeu depuis que Sheikh Mansour a pris le contrôle du club en 2008 et a remporté plus de trophées nationaux que n’importe lequel de ses rivaux anglais au cours de la dernière décennie.

Et cela pourrait rester ainsi pendant un certain temps, estime De Bruyne.

«Signer la prolongation du contrat jusqu’à ce que j’aie 34 ans, c’est tout dire», a-t-il déclaré.

«C’est ma façon de penser au cours des quatre prochaines années, j’ai, à mon avis, des chances de gagner la Premier League, d’autres trophées, et je pense que cette équipe est si bien organisée que je pense que nous pouvons le faire. cela pour les quatre prochaines années.

De Bruyne s’attend à ce que le succès se poursuive pour City longtemps après avoir arrêté de jouer pour eux

«Mais la façon dont le club est organisé de haut en bas, ils sont prêts s’ils restent ainsi pour être bons pendant les 50 prochaines années.

«Je vois la façon dont ils travaillent, la façon dont ils recrutent les gens, la façon dont les jeunes passent, l’équipe féminine, tout se passe vraiment bien.

«J’ai vu cela de l’intérieur. Le projet que le Sheikh a construit avec tout le monde a été incroyable, c’est quelque chose à admirer.

«Bien sûr, cela coûte beaucoup d’argent, mais cela coûte beaucoup d’argent pour construire le centre-ville aussi et ils ont contribué à cela.»

Sheikh Mansour a apporté un énorme succès au club et a également contribué au développement de la région de Manchester

De Bruyne, 29 ans, est l’une de ces rares races de footballeurs à ne pas avoir d’agent, le Belge négociant son récent gros contrat en solo.

«Certaines choses se sont produites dans le passé avec mon ancien agent et j’ai simplement décidé avec mon peuple et ma famille que je pouvais le faire moi-même», a-t-il expliqué.

«Je suis à un âge où j’en connais suffisamment sur le football et le côté commercial du football pour comprendre et exprimer ce que je veux en tant que personne et joueur.

«À mon âge, je ne regarde plus vraiment beaucoup de choses individuelles, ce qui, je pense, facilite les négociations avec le club.

«Les négociations sont faciles et difficiles, il y a beaucoup de notes d’accompagnement à tout. Mais ça s’est parfaitement bien passé. Le club était vraiment heureux et pour nous, c’était une conversation facile à avoir.

«Peut-être que c’est un peu plus direct comme ça, peut-être qu’avec un agent, il y a plus de choses à faire et en tant que joueur, vous pouvez dire plus directement ce que vous voulez et c’était clair des deux côtés.

De Bruyne est comme Paul Scholes en négociant un contrat avec le club sans agent

Nous connaissons De Bruyne comme le footballeur extrêmement talentueux et engagé qui a conduit Man City à un succès retentissant depuis son arrivée en 2015.

Il dit qu’il est assez différent sur le terrain pour en sortir – mais sa séquence de compétition l’emporte parfois sur lui lorsqu’il joue contre son jeune fils!

“Cela fait presque de moi deux personnes, vous avez un Kevin en dehors du terrain qui est vraiment détendu, qui est froid et qui ne parle pas beaucoup et puis vous avez ce gars parfois ennuyeux sur le terrain qui gémit sur tout”, a-t-il déclaré.

«Vous faites tout ce que vous devez faire pour gagner un match et je ne supporte pas de perdre mais je pense que c’est quelque chose de bien d’avoir à être honnête.

«C’était bien pire quand j’étais plus jeune!

«Même en jouant à un jeu avec mon fils, je ne le laisse pas gagner! Je ne vais pas faire ça, il est en train de perdre! Eh bien, parfois il gagne mais pas toujours!

De Bruyne a été une fois de plus un homme vedette pour Man City cette saison, établissant ses références comme l’un des meilleurs au monde

En tant que battement de cœur de l’équipe dominante de Pep Guardiola, De Bruyne devrait remporter une foule de prix de joueur de l’année à la fin de la saison.

Interrogé sur ce que le succès individuel signifierait pour lui, il a répondu: «Je préfère d’abord gagner tous les trophées d’équipe et tout ce que je peux obtenir en tant qu’individu est vraiment bien parce que cela vous donne l’appréciation de beaucoup de gens, que ce soit des joueurs, les médias, les fans qui apprécient votre façon de jouer. Aussi comment vous êtes en tant que personne hors du terrain, cela joue un rôle.

“Mais honnêtement, permettez-moi de remporter tous les trophées d’équipe en premier et quoi que vous me donniez après, c’est comme un bonus.”

Un autre trophée pourrait bien être dans la collection de De Bruyne samedi soir, avec trois points contre Chelsea suffisants pour assurer le titre de Premier League.

«Cela a été le plus grand test mental de tous les trophées», a-t-il déclaré, lorsqu’on lui a demandé ce que signifierait ce titre.

«Avoir une longue pause avec toutes les restrictions en place, ne pas avoir de fans pour vous motiver tous les trois jours pour y aller encore et encore et encore est un test mental et l’équipe a fait superbement.

