Kevin De Bruyne et Eden Hazard, la dernière blessure de Roberto Martinez

Kevin De Bruyne a été contraint de quitter la Belgique contre le Portugal au début de la seconde mi-temps (Photo: .)

L’entraîneur belge Roberto Martinez a confirmé que Kevin De Bruyne avait subi un coup à la cheville, tandis qu’Eden Hazard s’était blessé aux muscles lors de la victoire 1-0 contre le Portugal dimanche soir.

Un but de Thorgan Hazard a permis à la Belgique de se qualifier pour les quarts de finale de l’Euro 2020, où elle affrontera l’Italie, mais cela a eu un prix, deux de ses meilleurs joueurs étant sortis du match en boitant.

De Bruyne n’a duré que trois minutes de la seconde mi-temps avant d’être retiré après un tacle lourd, tandis que Hazard s’est arrêté en tenant ses ischio-jambiers tard, signalant immédiatement qu’il devait être remplacé.

Martinez n’était pas prêt à régner sur l’un ou l’autre homme lors de l’affrontement de vendredi avec l’Italie, bien que le problème de Hazard sonne et semble certainement pire que celui de De Bruyne.

“Il est trop tôt pour dire comment ils vont”, a déclaré Martinez après le match.

“Avec Kevin, c’est la cheville – il n’a pas vraiment pu tourner en seconde période. Avec Eden, c’est le muscle, mais il faut attendre un diagnostic.

Le gardien belge Thibault Courtois était heureux d’offrir un pronostic pour Hazard, prédisant qu’il ne reviendra pas sur le terrain ce tournoi.

“Je pense que l’Euro pour Eden est terminé, il ne jouera plus”, a déclaré le “gardien”.

La Belgique rencontre l’Italie à Munich vendredi soir. De Bruyne a cinq jours pour essayer de se remettre de la douleur à la cheville.

La superstar de Manchester City était sur le terrain à la fin du match, célébrant avec ses coéquipiers, ce qui pourrait bien être un bon signe, mais sa cheville lourdement sanglée et glacée lui posait clairement des problèmes.

