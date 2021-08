Kevin De Bruyne et John Stones en lice, Phil Foden absent ; Alexandre Lacazette et Martin Odegaard pourraient revenir, Thomas Partey absent

in

Manchester City accueille Arsenal au stade Etihad ce week-end alors qu’ils cherchent à enregistrer des victoires consécutives en Premier League.

Ce fut un début de saison difficile pour l’équipe de Pep Guardiola, qui a perdu contre Tottenham Hotspur, mais une victoire complète sur Norwich City samedi semble les avoir remis sur la bonne voie.

. ou concédants

Arteta partage une philosophie similaire à Guardiola

Pour les Gunners, ce sera une troisième chance car ils chercheront à obtenir leurs premiers points au tableau après les défaites contre Brentford et Chelsea.

City sera considéré comme le grand favori pour celui-ci, mais avec l’équipe de Mikel Arteta susceptible d’accueillir à nouveau des stars seniors, il y a toutes les chances que l’ancien numéro deux de Guardiola puisse surprendre.

L’actualité de l’équipe de Manchester City

Guardiola pourrait accueillir Kevin De Bruyne de nouveau en lice pour la visite d’Arsenal.

L’international belge a raté l’affrontement avec Norwich ce week-end, mais a fait une apparition de 10 minutes contre les Spurs lors du week-end d’ouverture de la saison.

Il doit revenir fin août, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir une chance de le voir figurer.

John Stones pourrait également être en lice pour le test d’Arsenal suite à ses exploits pour l’Angleterre à l’Euro 2020.

Phil Foden, cependant, devrait être hors de combat jusqu’à la mi-septembre.

.

Arteta a vu son équipe battue par Brentford lors de leur match d’ouverture de la saison

Pierre-Emerick Aubameyang devrait être en lice pour débuter contre Manchester City après son retour contre Chelsea.

L’attaquant a raté le choc de Brentford en raison de COVID-19 mais est apparu en seconde période contre Chelsea dimanche.

Alexandre Lacazette et Alex Runarsson pourraient également revenir en lice.

Martin Odegaard pourrait également figurer après avoir terminé son transfert permanent du Real Madrid.

Le milieu de terrain a raté l’affrontement avec Chelsea car il n’était pas inscrit à temps mais devrait être disponible pour le voyage au stade Etihad.

Arsenal devra cependant surveiller de près la situation de Kieran Tierney, après que l’arrière latéral ait boitillé contre les Blues dimanche.

Le match pourrait toutefois arriver trop tôt pour Thomas Partey et Gabriel Magalhaes, les deux joueurs étant absents de longue date.

PA

Man City de Pep Guardiola cherchera à conserver le titre de Premier League cette saison Manchester City v Arsenal: couverture talkSPORT

talkSPORT vous apportera des commentaires EN DIRECT ce samedi avec le coup d’envoi prévu à 12h30.

talkSPORT.com organisera également un blog en direct pour toute l’action.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

App iPhone – Télécharger sur l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

TV – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Sky : Channel 0108 Virgin Media : Channel 927 Freeview : Channel 723 Freesat : Channel 731