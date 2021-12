Kevin De Bruyne marque deux superbes buts alors que Man City cinq étoiles a frappé SEPT contre le triste Leeds pour étendre son avance au sommet de la Premier League

Manchester City a frappé SEPT devant Leeds pour démontrer une fois de plus qu’ils sont sérieux dans leur quête d’un troisième titre consécutif en Premier League.

Phil Foden, Jack Grealish, Kevin De Bruyne (deux), Riyad Mahrez, John Stones et Nathan Ake ont tous trouvé le chemin des filets dans ce qui était un affichage cinq étoiles des hommes de Pep Guardiola, qui ont porté leur avance en haut du tableau à quatre points .

GETTY

De Bruyne était à son meilleur

GETTY

Foden a eu le premier de la soirée

Et Guardiola a franchi une étape importante lors de la déroute à l’Etihad.

Le premier match de Foden était son 500e en tant que patron de City et celui qui l’a vu battre le record de Jurgen Klopp en tant que manager pour atteindre le jalon avec le moins de buts.

Les visiteurs ont été avertis dès le début lorsque Jack Grealish a tiré sur le gardien Illan Meslier à distance et Bernardo Silva a raté une occasion sans pareille devant le but.

Meslier a ensuite bloqué alors que Rodri chargeait mais le ballon a rebondi vers Foden et le milieu de terrain anglais ne s’est pas trompé pour rentrer chez lui depuis l’extérieur de la surface.

GETTY

Guardiola a franchi une étape importante dans la victoire sur Leeds

City avait l’air dangereux à chaque fois qu’il s’avançait et doublait son avance après un corner à la 13e minute.

Leeds a effacé à moitié le centre initial, mais Mahrez l’a ramené dans la surface et Grealish a dépassé Meslier.

City a encore renforcé son avantage juste après la demi-heure alors que Rodri jouait à De Bruyne et que le Belge chargeait à travers la surface pour frapper un tir bas.

Mahrez a marqué quatre minutes seulement après le début de la seconde mi-temps alors que son effort était dévié par Junior Firpo.

GETTY

Stones est également entré dans l’acte

Leeds a brièvement menacé et Stuart Dallas a frappé un poteau avant que Foden ne se voit refuser un cinquième pour City par un drapeau de hors-jeu.

City n’a pas eu longtemps à attendre un autre, car De Bruyne a porté le score à 5-0 avec une frappe à longue distance féroce juste après l’heure.

Stones a marqué six points après que Meslier ait sauvé d’une tête d’Aymeric Laporte et qu’il ait pénétré à la deuxième tentative.

Mais les champions de Premier League n’avaient pas fini là-bas et le remplaçant Nathan Ake a porté le score à 7-0 avec une tête puissante sur corner.

C’était une performance incroyable de City, qui a maintenant remporté ses six derniers matchs au rebond en Premier League.

Les choses s’annoncent sombres pour Leeds, cependant.

Ils ont perdu deux matchs de suite et leurs matches ne deviennent pas plus faciles avec les prochains matchs contre Arsenal et Liverpool.