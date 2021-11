Kevin de Bruyne: Nous ne savions pas à quoi nous attendre de Manchester United – Man United News And Transfer News

La star de Manchester City, Kevin de Bruyne, a révélé ce que son équipe avait fait différemment avant d’affronter Manchester United d’Ole Gunnar Solskjaer.

Les hommes de Pep Guardiola ont récemment dominé à Old Trafford lors d’une victoire 2-0, le score ne reflétant pas ce qui s’est réellement passé sur le terrain.

🗣 Kevin De Bruyne : « La veille d’un match, nous nous entraînons généralement tactiquement, en fonction de la façon dont l’adversaire joue. Avant #mufc, Pep a dit : ‘Nous ne savons pas comment ils vont jouer. Nous verrons’. Et nous arrêté de s’entraîner après 10 minutes de so. » [@MIDMIDpodcast via @HLNinEngeland] – UtdDistrict (@UtdDistrict) 11 novembre 2021

United avait à peine la possession du ballon et ne pouvait pas attaquer, contre-attaquer ou même défendre de manière convaincante.

C’était comme si les hommes de Solskjaer ne pouvaient rien faire de bien ce jour-là et si 90 minutes supplémentaires avaient été jouées, ils n’auraient toujours pas mis un gant sur leurs féroces rivaux.

Les Red Devils ont été totalement dominés et ne semblaient même pas être assez dangereux pour menacer.

Solskjaer a semblé mettre en place son équipe pour contre-attaquer, mais tout ce qu’il a fait était essentiellement de réduire le talent de classe mondiale de Cristiano Ronaldo à un homme cible.

Les commentaires de De Bruyne sont accablants car les fans ne penseront pas que c’est un compliment en termes d’imprévisibilité de Manchester United, mais plutôt le contraire.

Les supporters ne comprennent déjà pas quelles sont les tactiques de l’équipe, alors entendre cela de la bouche d’un adversaire est encore pire.

C’est particulièrement mauvais parce que Guardiola est considéré comme un grand tacticien, donc c’est d’autant plus insultant qu’il n’en avait pas la moindre idée non plus.

Solskjaer subit une pression énorme après le résultat contre City et certains ont affirmé qu’une défaite contre Watford serait la fin pour lui, bien que les fans l’aient déjà entendu.

Il a réussi à conserver son travail jusqu’à présent, mais il sera intéressant de voir ce qui se passera au cours des prochaines semaines.