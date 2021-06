Kevin De Bruyne rejoint Cristiano Ronaldo et Thierry Henry en remportant le titre de Joueur de l’année des joueurs PFA pendant deux saisons consécutives tandis que Phil Foden est également honoré

in

Kevin De Bruyne a été nommé joueur de l’année de l’Association des footballeurs professionnels pour une deuxième saison consécutive.

Le meneur de jeu de Man City a aidé son équipe à remporter la Premier League et la Carabao Cup lors d’une campagne 2020/21 extrêmement réussie.

.

De Bruyne a parfois joué comme un faux neuf au cours de la saison 2020/21

Seuls De Bruyne, Thierry Henry et Cristiano Ronaldo ont remporté le prestigieux prix pendant deux saisons consécutives.

L’international belge a déclaré: “Je deviens de plus en plus un leader sur le terrain, en dehors du terrain. J’apprends beaucoup sur moi-même, sur le fonctionnement de l’équipe et cela ne peut que m’aider pour la suite.

“Vous voulez gagner tous les trophées avec l’équipe et puis évidemment si vous gagnez un trophée comme celui-ci, c’est probablement le plus important en tant que trophée individuel de la ligue.

« Être voté par vos concurrents avec qui vous rivalisez à chaque match, cela en dit long.

“Ce sont les gens, à mon avis, qui en savent le plus sur le jeu et ils essaient d’atteindre le meilleur niveau.

.

De Bruyne est devenu un leader à Man City ces dernières années

« Quand vous avez ces choses, vous pouvez les montrer à vos enfants et leur dire : « Regardez, c’est ce que papa a fait quand il était plus jeune ». »

De Bruyne a marqué six buts et enregistré 12 passes décisives en 25 matches de Premier League alors que Man City a remporté un troisième titre de haut niveau en quatre ans la saison dernière.

Le joueur de 29 ans a battu ses coéquipiers de Man City Foden, Ilkay Gundogan et Ruben Dias, qui figuraient sur une liste de six candidats aux côtés de Harry Kane de Tottenham et de Bruno Fernandes de Manchester United.

Pendant ce temps, Phil Foden a remporté le prix du jeune joueur de l’année de la PFA.

Le joueur de 21 ans est devenu une partie intégrante de l’équipe de Pep Guardiola et a marqué 16 buts dans toutes les compétitions la saison dernière.

.

Foden a connu une saison 2020/21 très productive à Man City

Foden a devancé Mason Mount de Chelsea, Trent Alexander-Arnold de Liverpool, Bukayo Saka d’Arsenal, Declan Rice de West Ham et Mason Greenwood de Manchester United pour remporter le prix.

Il a déclaré : « Je suis vraiment honoré.

“Il y a eu de grands joueurs dans le passé qui l’ont gagné et je me sens vraiment chanceux de le gagner car il y a eu tellement de grands jeunes talents cette année. C’est un moment spécial.