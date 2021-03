Kevin Durant a menacé de battre Michael Rapaport tout en parlant de sa femme ⋆ .

Kevin Durant est connu pour applaudir les trolls sur les réseaux sociaux, et est même allé jusqu’à créer des comptes graveurs dans le passé pour publier des articles sur lui-même sur Twitter. Sa dernière victime est l’acteur Michael Rapaport, qui a révélé des messages assez troublants que Durant lui avait envoyés sur les réseaux sociaux.

«Comme la plupart d’entre vous le savent, je reçois des menaces et des messages dégoûtants TOUS LES JOURS, mais jamais dans mes rêves les plus fous je n’ai pensé que @easymoneysniper en ferait partie. Le (serpent emoji) lui-même me menace maintenant, élève ma femme et veut se battre. C’est censé être la chérie de l’Amérique, n’est-ce pas? KD n’a pas non plus été «piraté». Tenez ce L champion », a écrit Rapaport sur ses comptes de médias sociaux.

Je reçois des menaces et des messages dégoûtants TOUS LES JOURS, mais jamais dans mes rêves les plus fous je n’ai pensé que @ KDTrey5 en ferait partie. Le 🐍 lui-même me menace maintenant, élève ma femme et veut se battre. C’est censé être la chérie de l’Amérique, n’est-ce pas? #ImDaRealMVP pic.twitter.com/l1VQfGMMRF – MichaelRapaport (@MichaelRapaport) 30 mars 2021

Ces commentaires de Kevin Durant sont tellement étranges, mais aussi assez menaçants. Durant tente à plusieurs reprises de menacer Rapaport de se battre et demande même son adresse à un moment donné. KD conclut son attaque en disant: «Votre femme ne respecte même pas votre salope».

Kevin Durant pourrait très bien être l’athlète le plus sensible de tous les temps. Le mec ne peut tout simplement pas supporter d’être critiqué par qui que ce soit, et Michael Rapaport a été le dernier à avoir ressenti sa colère.

Espérons que Kevin Durant reviendra bientôt d’une blessure, ce temps supplémentaire sur ses mains ne semble pas lui faire du bien.

