Kevin Durant a oublié de changer de compte Twitter, a aimé un Tweet disant que Steph est une poubelle ⋆ .

La star de Brooklyn Nets, Kevin Durant, est un homme qui connaît son chemin dans les médias sociaux, mais même les Tweeters les plus avertis perdent parfois la trace du compte sur lequel ils se trouvent. Durant est connu pour avoir plusieurs comptes de brûleur, il n’a pas honte de l’admettre.

… J’avais un compte Instagram que j’utilise uniquement pour mes amis et ma famille. C’est un endroit sympa pour moi, juste d’être moi au lieu de me soucier du Bleacher Report ou du Barstool mélangeant tout ce que je veux dire.

Maintenant, il semble que KD ait un peu de doigts de beurre sur Twitter. La superstar des Brooklyn Nets a aimé un Tweet qui s’appelait à peu près Steph Trash.

Voir ci-dessous:

AINT NO WAY KD JUST COMME MY TWEET SAYING CURRY TRASH @ShannonSharpe @ StephenCurry30 @RealSkipBayless @stephenasmith @maxkellerman @ Flight23White pic.twitter.com/GQSMfpOGEG

– JP (@sleiman_jp) 21 avril 2021