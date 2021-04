Kevin Durant absent pour les Nets contre les pélicans

20/04/2021 à 05:34 CEST

L’étoile en avant Kevin Durant ne sera pas avec les Brooklyn Nets lorsque ce mardi l’équipe affronte les Pélicans à la Nouvelle-Orléans en raison de l’inconfort causé par la contusion dont il souffre à la cuisse gauche, a rapporté l’équipe.

L’absence de Durant vous coûtera rater le trente-quatrième match depuis le début de la saison 2020-21, alors qu’il a disputé 24 matchs, dont hier, dimanche, contre le Miami Heat, mais pourrait à peine passer sept minutes sur le terrain après avoir souffert de la blessure.

Durant a raté 24 matchs avec une blessure aux ischio-jambiers gauche; six autres conformément aux protocoles de santé et de sécurité Covid-19 de la ligue et trois autres pour la gestion des blessures. Dans les jeux auxquels il a joué, Durant a moyenne de 27,3 points.

Brooklyn a également exclu à nouveau le garde James Harden, en raison de sa blessure aux ischio-jambiers droits. Les Nets ont également confirmé les victimes d’hommes de grande taille Nic Claxton et Reggie Perry, tous deux inscrits aux protocoles de santé et de sécurité Covid-19 de la NBA.