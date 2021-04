Kevin Durant accusé d’avoir utilisé des insultes homophobes

Durant accusé d’avoir utilisé des insultes homophobes 1:17

. – La superstar de la NBA Kevin Durant a été accusée d’avoir utilisé des insultes homophobes et misogynes dans des messages privés avec Michael Rapaport après que l’acteur et comédien américain les ait partagés sur les réseaux sociaux. Rapaport a posté des captures d’écran des messages directs sur Twitter et Instagram dans lesquels Durant semblait utiliser des propos homophobes, langage misogyne et profane.

«Je reçois des menaces et des messages dégoûtants TOUS LES JOURS, mais jamais dans mes rêves les plus fous je n’ai pensé que [Kevin Durant] Je serais parmi eux », a écrit Rapaport mardi après-midi.

« Le même [emoji de serpiente] maintenant il me menace, convoque ma femme et veut se battre. C’est censé être l’amour de l’Amérique, non? «

Selon les captures d’écran, la confrontation a commencé l’année dernière lorsque Rapaport a critiqué l’interview d’après-match de Durant pour la victoire des Nets en début de saison sur les Golden State Warriors en décembre.

Dans les messages, Durant a insulté Rapaport, 51 ans, en plus de dire qu’il voulait combattre l’acteur, demandant même son adresse.

Durant a semblé confirmer que les messages étaient réels, répondant à un tweet d’un autre utilisateur: « Mike et moi parlons plus fou que ça régulièrement et il est énervé aujourd’hui … Désolé Mike »

CNN a contacté Durant, Rapaport, la NBA et les Brooklyn Nets pour obtenir leurs commentaires.

Durant pourrait faire face à une amende de la NBA pour avoir utilisé un langage homophobe.

Durant était auparavant reconnu par le magazine Time, qui l’a nommé l’une des personnes les plus influentes au monde. On se souvient souvent du double champion de la NBA pour un discours d’acceptation du trophée dans lequel il a qualifié sa mère de véritable MVP (le prix du joueur le plus utile).

Ce n’est pas la première fois que Durant est en difficulté pour son activité sur les réseaux sociaux. En 2017, il a été dénoncé pour avoir utilisé des comptes de réseau anonymes pour se défendre lors de son départ d’Oklahoma City Thunder.

Et l’année dernière, il a admis dans un épisode du podcast « All the Smoke » avec d’anciens joueurs de la NBA Matt Barnes et Stephen Jackson, qu’il utilise des comptes alternatifs pour défendre son honneur à l’occasion.

Wayne Sterling a contribué à ce rapport.