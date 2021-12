Kevin Durant, belle performance et victoire des Nets contre les Sixers

Il y a eu un consensus en NBA depuis des années sur l’impossibilité d’un seul joueur de soutenir toute une équipe, dans une ligue de plus en plus compétitive dans laquelle deux ou trois étoiles sont nécessaires par franchise. Kevin Durant démystifie cette théorie cette saison, grâce à sa capacité innée à guider le destin de Filets de Brooklyn et maintenir le favoritisme de l’équipe malgré les innombrables et sensibles blessés qui secouent l’équipe. Tant qu’il est là, les Nets peuvent être contents et ils l’ont montré devant certains 76ers de Philadelphie qu’ils ne pouvaient pas arrêter l’hégémonie de KD. Le résultat final a été 114-105 en faveur des locaux, qui réaffirment leur leadership à l’Est.

Durant a joué 39 minutes, avec 34 points, 11 rebonds et 8 passes décisives.

Quand il y a beaucoup de victimes, rien de mieux que de casser le jeu dès le début pour mettre le terrain entre les deux et envoyer un message sans équivoque au rival. C’est ce qu’ont réalisé certains Nets qui savent faire la part belle aux acteurs secondaires et dans lesquels le rôle des vétérans comme Blake Griffin et Patty Mills est déterminant pour traverser cette crise. Tous deux étaient titulaires et sont devenus les principaux écuyers d’un Durant qui joue à tous les postes et n’hésite pas à doubler le ballon lorsque la défense se referme sur lui. Nicolas Claxton a été l’un des grands gagnants, tandis que le banc a également fonctionné, avec la contribution d’Edwards et de Thomas.

Les Philadelphia 76ers ne pouvaient avoir que 8 joueurs

Les Sixers ont essayé d’abuser de leur supériorité dans la peinture avec Embiid, mais les mains rapides pour défendre Filets de Brooklyn Ils ont réduit les dégâts potentiels qu’il pouvait faire, même si le gros problème de l’équipe était le manque d’apport du banc. Seuls 8 joueurs ont joué, et bien que ceux qui disposaient aient été les titulaires, la fatigue a fini par faire des ravages et le plus grand nombre de New-Yorkais ainsi que l’exigence de jouer à domicile et de ne pas manquer l’effort de Kevin Durant, leur suffisait de moteurs pour conserver l’avantage sur la fin malgré un troisième quart-temps où la remontée était menacée par 76ers de Philadelphie.