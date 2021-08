Kevin Durant brille | Ligne électrique ⋆ 10z virale

La star de la NBA Kevin Durant est la fierté du comté de Prince George, dans le Maryland. Plus que cela, il finira probablement par dépasser le légendaire Elgin Baylor en tant que plus grand joueur de basket-ball que la région métropolitaine de Washington, DC ait jamais produit.

Normalement, je soutiens de tout cœur les athlètes de la région de DC, et je l’ai fait pour Durant jusqu’à ce que trois choses se produisent : (1) Durant a refusé même d’envisager de rentrer à la maison pour jouer pour les Wizards de Washington lorsqu’il est devenu agent libre, (2) il a choisi de jouer pour une équipe qui venait de remporter le championnat NBA sans lui, et (3) il semblait de plus en plus hargneux lorsqu’il a été interrogé sur ces sujets et d’autres.

Mais maintenant que Durant a mené les États-Unis à l’or aux Jeux olympiques, je suis de retour dans le train en marche.

Durant était le seul de sa génération de superstars américaines à avoir accepté de jouer pour Team USA. Lebron James, Stephen Curry, Kawhi Leonard, James Harden et Anthony Davis ont tous choisi de sauter les Jeux olympiques.

Pour cela, ils ne devraient pas être blâmés. Chacun avait récemment terminé une saison NBA épuisante suite à l’achèvement tardif de la précédente dans une bulle (en raison de la pandémie). Il y avait des problèmes de santé valables au sujet d’aller au Japon. De plus, les stars vétérans avaient des raisons de croire que la génération de joueurs talentueux juste derrière eux – des stars comme Devin Booker, Damian Lillard, Bradley Beal et Jayson Tatum – pourrait remporter une autre médaille d’or.

Mais Durant a choisi d’aller au Japon et de chercher sa troisième médaille d’or. Il l’a fait même si sa saison NBA a été plus épuisante que celles de James, Curry, Davis et de la star émergente Zion Williamson, qui s’est également retirée.

Durant et ses Brooklyn Nets jouaient encore lorsque les quatre susmentionnés étaient à domicile, leurs équipes ayant été éliminées du championnat. Durant a été vu pour la dernière fois sur un terrain de la NBA, marquant 48 points lors d’une défaite en sept matchs en prolongation contre les futurs champions Milwaukee – l’une des performances les plus incroyables en sept matchs que j’ai jamais vues en NBA.

Il s’est avéré que les États-Unis n’auraient pas pu remporter la médaille d’or sans Durant. Dans le match de championnat contre une très forte équipe de France, Durant a porté l’US Lillard et Booker ont tous deux eu des soirées de repos. Tatum a bien marqué, mais n’aurait pas pu mener l’équipe à la victoire. (Malheureusement, Beal n’est jamais arrivé au Japon à cause du coronavirus.)

À part Tatum, Durant était la seule véritable menace de score des États-Unis pendant la majeure partie du match. Et comme les Américains ne pouvaient pas contenir le centre de la France, Rudy Gobert (une autre star de la NBA), Team USA n’aurait pas pu vaincre la France sans la contribution de Durant.

Au final, cette contribution s’élevait à 29 points sur 9-18 tirs sur le terrain et 8-9 tirs depuis la ligne des fautes (y compris les deux lancers francs qui ont glacé le match). Seul Tatum, avec 19 points, a produit même la moitié du score de Durant.

Durant a également marqué six rebonds, juste derrière les sept de Tatum du côté américain. Et il a fait plusieurs jeux défensifs clés, tout en parvenant à éviter les problèmes de fautes (cinq fautes signifient une disqualification en jeu international).

En plus de Durant, je tiens à remercier Booker, Khris Middleton et Jrue Holiday pour leur participation. Tous les trois ont disputé la finale NBA, qui s’est terminée le 20 juillet. Ils sont arrivés à Tokyo juste au moment où les États-Unis s’apprêtaient à disputer leur premier match (une défaite contre la France).

Booker a été misérable en finale, mais a excellé lorsque les États-Unis ont battu l’Australie en demi-finale. Middleton a marqué quatre points avec un rebond, une passe décisive et une bonne défense en seulement 11 minutes contre la France.

Holliday a été un contributeur clé dans la victoire sur la France. Il n’a pas bien tiré, mais a réussi 11 points et cinq rebonds, tout en excellant en défense. En dehors de Durant et Tatum, il a été le meilleur joueur de l’équipe américaine lors du match final.

Mais la finale appartenait vraiment à Durant, et pas pour la première fois. Lors de ses deux précédents matchs pour la médaille d’or, il a marqué 30 points. Cette fois, il a marqué 29.

Après le match, Durant a déclaré :

[T]o construire la camaraderie avec les gars les plus talentueux du monde, jouer pour votre pays, représenter ma petite section des États-Unis, ma famille – c’est spécial de se réunir pour une cause commune.

Comptez Kevin Durant parmi les héros de ces JO non réveillés.