Kevin Durant désespère de ne pas vacciner Kyrie Irving

Il est très difficile pour une franchise NBA de fonctionner si l’une de ses stars ne joue que dans des matchs sur route. Filets de Brooklyn a devant lui un panorama compliqué depuis l’entrée au compte-gouttes de Kyrie Irving Dans la rotation il modifie notamment les systèmes de jeu et la chimie de l’équipe, mais il ne peut pas le faire complètement puisque sa présence n’est pas continue. Perdre à domicile est toujours douloureux et les Nets voient comment ils peuvent accumuler de nombreuses pertes au Barclays Center si cette situation persiste. Kevin Durant Il a parlé sur ESPN de ses sentiments en voyant qu’Irving reste non vacciné et ne contribue pas autant que possible à l’équipe.

« Je lui ai dit plusieurs fois à quel point c’est important pour l’équipe qu’il joue et ce dont nous avons tous besoin de lui, mais je ne peux pas l’obliger à se faire vacciner. Nous parlons beaucoup depuis plusieurs jours de l’endroit où nous pourrions aller s’il était avec nous à plein temps, mais nous n’avons qu’à être des professionnels et faire notre travail, il prendra sa propre décision », a commenté un homme visiblement agacé par le fait d’avoir perdu quatre des cinq derniers matchs, abandonnant le leadership de l’Est Conférence. « Je dois continuer à être le leader de cette équipe et à faire de mon mieux. Je dois rester concentré et m’isoler de toute cette merde qui se passe avec COVID, Kyrie dira quand il sera prêt à prendre une décision finale », a-t-il soutenu.

Nash essaie de faire pression sur Irving

Le discours officiel semble indiquer que c’est une bénédiction de l’avoir dans certains matchs, sans l’impact négatif de ne pas l’avoir à temps plein, afin d’éviter la pression sur un Kyrie Irving qui pourrait faire exploser les options de bague de Filets de Brooklyn. Dans cette argumentation, le technicien de l’équipe s’est exprimé, Steve Nash. « Nous aimerions l’avoir avec nous dans tous les matchs, mais nous sommes heureux de l’avoir dans certains », a déclaré un homme au scrutin assez compliqué pour organiser l’équipe dans cette situation, et insuffler aux Nets l’énergie et l’énergie nécessaires. des automatismes pour ne pas baisser votre niveau lorsque vous n’avez pas la base.