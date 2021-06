Kevin Durant détaille les performances historiques des éliminatoires de la NBA Bucks 2021

Il y a des nuits dont on se souviendra toujours et qui seront gravées dans l’imaginaire collectif de la NBA et l’une d’elles est celle vécue lors du cinquième match de Playoffs NBA 2021 Entrez Brooklyn Nets et Milwaukee Bucks. La joie est revenue dans les stades et cela semble conduire des joueurs comme Kevin Durant pour définir des performances tout simplement mémorables. Il a mis le bon vieux Kevin sur le dos et a montré qu’il était un professionnel légendaire, un talent sans compromis avec une capacité de victoire suffisante pour mener à la gloire une équipe gravement blessée par des blessures. Les statistiques NBA de son jeu ne font qu’étonner et réaffirmer le statut d’un joueur sous-estimé par moments qui a fait tout cela après s’être cassé le tendon d’Achille, comme l’indique ESPN.

“Je pensais juste à la possession que nous avions à ce moment-là, je n’avais aucune idée des points que j’avais. C’était très amusant ce soir, je veux juste continuer comme ça et gagner le match nul”, a déclaré Durant, qui a reçu les éloges d’Antetokounmpo lui-même. “C’est le meilleur joueur en ce moment et la seule façon de le battre est en équipe, nous devons faire tout notre possible pour éviter des choses comme aujourd’hui”, a déclaré la star des Bucks.

Sans Kyrie Irving, avec un Harden sévèrement épuisé et sans que Joe Harris puisse renouer avec son niveau de réussite habituel, Kevin était seul face au danger. C’est là où le caractère compétitif se manifeste et où les bons joueurs des légendes sont projetés. Durant a marqué de toutes les positions imaginables, a travaillé dur sur la défense d’Antetokounmpo, a doublé le ballon à ses coéquipiers lorsqu’il était sur-marqué et a terminé le match avec un triple-double de 49 points, 17 rebonds et 10 passes décisives, le complétant avec 3 interceptions et 2 blocs, étant également décisif en défense. Ce sont quelques-uns des faits les plus étonnants sur sa performance contre dollars de Milwaukee:

Est devenu le premier joueur de l’histoire de la NBA à dépasser les 45/15/10 dans un match éliminatoire A marqué ou aidé sur 74 des 114 points le match s’est terminé avec son équipe A marqué ou aidé 43 des 52 derniers points des Brooklyn Nets, culminant ainsi un retour épique.