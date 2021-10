Kevin Durant devient brutalement honnête à propos des luttes des Nets

Les Charlotte Hornets ont battu les Brooklyn Nets 111-95 dimanche. Ce fut une performance époustouflante des deux côtés, étant donné que ce dernier a été largement considéré comme un favori du championnat et que le premier a la réputation d’être l’une des équipes les plus basses de la NBA.

Alors que Brooklyn allait remporter la victoire sur les Wizards de Washington un jour plus tard, un record de 2-2 en quatre matchs en dit long. Il est clair que les Nets ont quelques problèmes.

Après la défaite des Hornets, on a demandé à Durant si l’absence de son coéquipier Kyrie Irving pesait sur le club de balle.

Durant a offert une réponse plutôt directe.

« Je veux dire, pendant que nous jouons à un jeu, je ne vais pas m’asseoir là et dire yo, nous descendons ou c’est un jeu serré comme » putain, nous n’en avons pas assez « . Comme non, nous n’allons pas y penser pendant le match », a-t-il déclaré. «Nous voulons vraiment que Kyrie Irving soit ici sur le terrain. Et il est une grande partie de ce que nous faisons.

«Mais cela ne se produit pas en ce moment, nous devons donc le comprendre. Mais personne ne va perdre confiance pendant que nous jouons et espère que Kyrie viendra nous sauver pendant le match.

Irving est actuellement hors de combat suite à son refus de se faire vacciner contre la COVID-19. New York exige que les athlètes aient au moins un coup pour participer aux matchs à domicile, et les Nets ont refusé d’accommoder leur garde avec un calendrier à l’extérieur uniquement.

Cela a finalement conduit à la détérioration des relations d’Irving avec le front office et son ancien bon ami, Durant.

De plus, Irving fait également face à de graves ramifications financières pour sa décision – et cela peut ou non lui avoir coûté une place sur la liste des 75 meilleurs joueurs NBA de tous les temps.

De toute évidence, Brooklyn a besoin d’Irving pour remporter un championnat en 2021-2022. Vont-ils finalement le récupérer à un moment donné? Le temps nous le dira.

