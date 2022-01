Kevin Durant devient très honnête à propos du Thunder Run de James Harden

Kevin Durant et James Harden ont passé les trois premières années de la carrière de ce dernier en tant que membres du Thunder d’Oklahoma City.

Ensemble, la paire a connu un immense succès, atteignant finalement la finale de la NBA 2012 – où ils ont été battus en cinq matchs par le Miami Heat de LeBron James.

Après n’avoir pas signé de prolongation de contrat pour rester dans l’OKC, Harden a été échangé aux Houston Rockets.

Un peu moins de 10 ans plus tard, Durant et Harden étaient à nouveau réunis sur les Brooklyn Nets.

Parce que Durant a une perspective si unique sur Harden en tant que joueur et personne, il peut offrir un aperçu que peu d’autres peuvent sur son coéquipier et bon ami.

S’adressant à Kelly Iko de ., Durant est devenu brutalement honnête sur ce qu’était vraiment le passage de Harden avec le Thunder.

« (Cela) lui a appris le métier du basket-ball, en parlant de ce que signifiait gagner », a-t-il déclaré.

« Nous sommes allés en finale et nous devions gagner chaque match. C’est donc une bénédiction d’avoir cela dans la ligue. Beaucoup de choix élevés comme lui vont aux équipes perdantes et construisent une mentalité de perdant. Alors, il a appris ce qu’il faut pour gagner, et il l’a utilisé pour le catapulter en tant que superstar.

Durant le garde toujours réel. Qu’il s’en prenne à des célébrités ou qu’il parle de dénigrement aux LA Lakers, on peut toujours compter sur lui pour lui dire comment c’est.

Yikes Devin Booker. https://t.co/MLCtVJYxgZ – Jeu 7 (@game7__) 7 janvier 2022

En tant que tel, il est prudent de supposer que s’il dit tout cela à propos de Harden, il le pense vraiment.

Le duo pourra-t-il atteindre la finale ensemble cette année et revendiquer le titre qui leur a échappé en 2012 ? Le temps nous le dira.

