Kevin Durant dirige l’équipe des États-Unis pour Tokyo 2020

28/06/2021 à 20:32 CEST

.

L’attaquant vedette des Brooklyn Nets Kevin Durant en tête de la liste officielle des 12 joueurs qui composent l’équipe nationale de basket-ball des États-Unis qui participera cet été aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Avec Durant, qui visera sa troisième médaille d’or avec l’équipe Stars and Stripes, ils seront également Bam Adebayo (Miami Heat), Bradley Beal (Washington Wizards), Devin Booker (Phoenix Suns), Durant, Jerami Grant (Detroit Pistons), Draymond Green (Golden State Warriors), Jrue Holiday (Milwaukee Bucks), Zach LaVine (Chicago Bulls) ) ), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Khris Middleton (Milwaukee Bucks) et Jayson Tatum (Boston Celtics).L’équipe d’entraîneurs des États-Unis sera dirigée par l’entraîneur des San Antonio Spurs, Gregg Popovitch, qui sera assisté de Steve Kerr (Golden State Warriors), Lloyd Pierce et Jay Wright (Villanova University) et Jerry Colangelo en tant que directeur général de l’équipe nationale masculine des États-Unis.

“Je suis heureux pour les joueurs sélectionnés et j’attends avec impatience l’opportunité de travailler avec ce merveilleux groupe lorsque l’entraînement commencera le 6 juillet à Las Vegas.Popovich a déclaré dans une déclaration officielle : “Je suis ravi de représenter les États-Unis dans notre quête pour remporter une médaille d’or à Tokyo.”

Les États-Unis chercheront leur quatrième médaille d’or consécutive aux Jeux olympiques même si la plupart des superstars de la NBA, pour diverses raisons, ont décidé de ne pas faire partie de l’équipe nationale.

Seul Durant est resté en tant que représentant des grandes stars, tandis que le reste de l’équipe a de la qualité, mais pas l’expérience de la compétition olympique.

L’équipe olympique masculine de basket-ball a été approuvée par le conseil d’administration de basket-ball des États-Unis et attend l’approbation finale du Comité olympique et paralympique des États-Unis.

“Nous sommes ravis des 12 joueurs qui ont été sélectionnés pour représenter les États-Unis aux Jeux olympiques de Tokyo.“, a déclaré Colangelo, qui est directeur général de l’équipe nationale masculine des États-Unis depuis 2005.

Colangelo a reconnu qu'”il s’agissait d’un processus de sélection inhabituellement difficile pour de nombreuses raisons, notamment le report d’un an des Jeux olympiques et des problèmes liés au calendrier de la saison régulière et aux éliminatoires de la NBA”.

Le top manager de l’équipe a également admis qu’en tant que champions en titre du titre olympique, son objectif à Tokyo 2020 ne sera autre que de le revalider et de continuer sur la voie de la victoire.

“Nous avons formé une équipe très équilibrée avec du talent, de la jeunesse et surtout une grande puissance physique et polyvalence, ce qui nous permettra d’avoir toutes les options quand ils seront sur le terrain”, a souligné Colangelo.