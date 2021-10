Kevin Durant discute de l’impact moral de l’absence de Kyrie Irving

Un seul joueur ne peut pas soutenir une équipe entière, et encore moins une rivale pour la gloire. Kevin Durant est la seule chose récupérable jusqu’à présent cette saison dans ces Filets de Brooklyn, mais est conscient que cette situation ne peut pas durer longtemps. James durcir fonctionne bien en deçà des attentes, à laquelle s’ajoute l’absence indéfinie de Kyrie Irving. Les plans de l’équipe ont été bouleversés et Steve Nash n’a pas de réponses tactiques pour le moment pour trouver des solutions. Après être tombé devant Charlotte frelons Sans pouvoir rivaliser dans les dernières minutes, il a généré un très grand bassin de doute et d’alarme, que l’on peut voir dans les propos recueillis sur ESPN.

« Pendant que nous sommes sur le terrain, je ne vais pas passer une minute de mon temps à déplorer l’absence de Kyrie ou à penser à ce que nous pourrions accomplir s’il était là. Nous voulons qu’il soit avec nous car il est un élément fondamental de l’équipe, mais nous n’allons pas perdre confiance dans le projet à cause de son absence. Nous n’avons joué que trois matchs, mais il est clair que nous devons nous améliorer », a déclaré Durant. Beaucoup plus énergique a été montré James durcir. « Pour l’instant je n’ai pas une grande confiance, mais je suis convaincu que bientôt je vais revenir à mon niveau », a déclaré un homme lourdement pénalisé par le changement de règle lors de la signalisation des fautes, comme en témoigne le fait qu’il n’y a eu qu’une seule fois à la ligne des lancers francs.

Nash et Harden se plaignent de l’arbitrage

Steve Nash il a réclamé ce qu’il considère comme une injustice d’arbitrage. « Il est injustement devenu l’icône des fautes qui ne seront pas sifflées, une règle a été établie contre lui et je pense qu’il y a beaucoup d’actions qui sont mal jugées parce qu’elles sont toujours des fautes, malgré le changement de réglementation. James va à savoir s’adapter et trouver le moyen de casser les défenses », a déclaré le technicien. « Je ne suis pas une personne qui se plaint d’habitude, je demande simplement qu’ils sifflent ce qu’ils voient, sans extrapoler la nouvelle norme à toutes sortes de contacts qui peuvent se produire à mon sujet », a déclaré un James durcir qui en ont urgemment besoin Filets de Brooklyn pour réorienter votre saison.