Kevin Durant dunk sur Skip Bayless pour avoir critiqué LeBron

Skip Bayless s’est fait un nom dans les médias sportifs en étant le pionnier de la « prise de vue » en tant que chroniqueur de journal dans les années 80 et 90. À cette époque, les gens appelaient ça une mauvaise opinion. Bayless a finalement fait son chemin à la télévision et il a été embauché à temps plein par ESPN en 2004 pour diriger des émissions comme « Cold Pizza » et « 1st and 10 » qui étaient censées, disons, embrasser le débat.

Bayless s’est souvent tourné vers des points de vue à contre-courant pour obtenir une élévation des personnes dont il a débattu et des téléspectateurs à la maison. Il s’est vite rendu compte qu’il y avait un jeune athlète professionnel qu’il pouvait constamment critiquer pour obtenir la plus grande réaction possible : LeBron James.

Les tirs de Bayless sur LeBron sont devenus de plus en plus ridicules à mesure que la liste des réalisations de James augmentait. Lorsque James a propulsé les Cleveland Cavaliers contre les Warriors à 73 victoires lors de la finale de la NBA 2016, Bayless a tweeté que LeBron ne reniflerait jamais l’héritage de Michael Jordan. Lorsque LeBron s’est présenté pour regarder le match de lycée de son fils Bronny et a sauté dans la file d’échauffement avec l’équipe, Bayless a crié que James avait éclipsé un groupe d’adolescents parce qu’il avait faim d’attention.

La critique constante de Bayless à l’encontre de LeBron est paresseuse et bon marché. Il le fait parce qu’il sait que les gens réagiront à lui et à lui. Il utilisera presque toutes les excuses pour tirer sur LeBron quel que soit le contexte.

Exemple: après que Kevin Durant ait joué 51 minutes pour mener les Brooklyn Nets à une victoire contre les Raptors de Toronto mardi soir avec une liste épuisée de Covid qui ne comprenait que huit joueurs, Bayless a tweeté que KD était le meilleur joueur du monde et a pris un autre coup à James.

Kevin Durant l’a vu et a répondu avec l’un de ses meilleurs dunks de l’année.

Le tweet de Durant a jusqu’à présent 58 000 retweets. Je suppose que le public ressent la même chose pour Bayless que Bayless pour LeBron.

Durant et LeBron sont deux des trois meilleurs joueurs de leur génération avec Stephen Curry. LeBron est en année 18. Durant est en année 14, ce qui est surprenant. Le fait est que ces deux gars sont ensemble dans la NBA depuis longtemps tout en concourant à un niveau historique. Ils ont remporté des médailles d’or ensemble. Ils se sont affrontés lors des finales NBA à trois reprises.

KD et Bron semblent avoir le respect ultime l’un pour l’autre. Alors que les deux veulent toujours être appelés le » meilleur joueur du monde » – à la manière de Bayless, je dirai que l’ordre va à Giannis, Jokic, Curry et KD en ce moment – leur lien dépasse ce que certains gars de la télévision pensent sur le sujet .

Skip Bayless va continuer à détester LeBron, vous pouvez compter là-dessus. Bon pour KD pour l’avoir appelé.