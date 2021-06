Kevin Durant est redevenu le buteur le plus imparable du monde

in

Il y avait de fortes chances que Kevin Durant ne revienne jamais à sa forme maximale lorsqu’il a déchiré son Achille lors du cinquième match de la finale NBA 2019. Durant avait 30 ans au moment de la blessure, et l’histoire regorge d’exemples de joueurs qui n’ont jamais été les mêmes après avoir subi une déchirure similaire. Une blessure à Achille a mis fin à la prime de Kobe Bryant et a fait tomber DeMarcus Cousins ​​en marge de la ligue. “Les joueurs qui souffrent de blessures au tendon d’Achille atteignent rarement leur pic d’avant la blessure, et certainement pas pendant une période prolongée”, a écrit Tim Cato pour ce site Web en 2018.

Durant aurait pu signer à nouveau avec les Golden State Warriors l’intersaison suivante pour rester dans le cadre idyllique du basket-ball qui l’a aidé à remporter deux championnats, mais le simple retour d’un Achille déchiré n’était pas le seul défi dont il avait besoin. Durant et son ami Kyrie Irving ont signé avec les Brooklyn Nets, reprenant une franchise dont le dernier championnat a eu lieu dans l’ABA en 1976. Durant était prêt à construire une nouvelle super-équipe à partir de zéro, mais il devait d’abord reconstruire son Achille.

Malgré certaines spéculations selon lesquelles Durant pourrait revenir pour les Nets dans la bulle après que la pandémie ait repoussé les séries éliminatoires, KD a choisi de s’asseoir et d’être en aussi bonne santé que possible avant de revenir. Lorsqu’il a fait ses débuts au début de cette saison, Durant n’a joué que 35 matchs, luttant contre une tension aux ischio-jambiers et une contusion à la cuisse alors que les Nets ont ajouté une autre superstar à la mi-saison avec le commerce de James Harden.

A ce stade de sa carrière et dans le cadre précis que seuls les Nets pouvaient lui offrir, la saison régulière avait finalement peu d’importance pour KD. Les séries éliminatoires allaient toujours être le test ultime pour savoir si Kevin Durant était vraiment de retour. Jusqu’à présent, cette question a reçu une réponse affirmative de la manière la plus catégorique possible.

Durant est entré dans le match 2 de la série de premier tour de Brooklyn contre les Milwaukee Bucks à seulement trois jours du deuxième anniversaire de la blessure. Les Bucks étaient l’équipe avec la défense n ° 1 de la ligue pendant la saison régulière. Ils étaient l’une des rares équipes à disposer du personnel défensif pour le ralentir. Harden a raté son deuxième match consécutif avec une tension aux ischio-jambiers pour égaliser le terrain de jeu pour Milwaukee.

Tout ce que Durant a fait a été de cuisiner tout ce que les Bucks ont mis devant lui, y compris le double MVP Giannis Antetokounmpo, en marquant 32 points sur 12 tirs sur 18 en seulement trois quarts de travail. Brooklyn a battu les Bucks, 125-85, pour prendre une avance de 2-0 dans la série.

Au cours de sept matchs éliminatoires, Durant a récolté en moyenne 32,6 points par match avec 56% de tirs sur le terrain et 64,7% de tirs sur trois et 93,3% de tirs depuis la ligne de faute. C’est là qu’il y a le pic KD.

Après le match, on a demandé à Durant s’il était surpris qu’il soit aussi bon après sa blessure. Sa réponse : « Est-ce une vraie question ?

Oui, cela ressemble encore une fois au pic Kevin Durant, même si cela ne se produit que par courtes rafales plutôt que sur le fil d’une saison complète. Durant peut ne pas être capable de porter une équipe sur son dos tout au long de la saison régulière comme Antetokounmpo l’a fait au cours des trois dernières saisons, ou comme Nikola Jokic l’a fait cette année à Denver. Mais sous les lumières vives des séries éliminatoires, il semble que Durant soit le joueur le plus imparable du monde.

C’est la preuve ultime qu’il est de retour.

Il n’y a jamais eu personne dans l’histoire de la ligue comme Durant. Comme je l’ai écrit après les finales NBA 2017 pour ce site Web, Durant possède un ensemble de compétences qui n’a aucune comparaison historique. Il mesure 7 pieds avec une capacité de manipulation de balle comme un garde et l’un des coups de tir les plus doux de l’histoire de la ligue. Il s’est amélioré en tant que passeur et défenseur chaque année tout au long de son apogée, utilisant ces outils physiques sans précédent pour devenir un joueur complet. Le compte officiel des Nets l’a dit le mieux : quand même Giannis travaille comme ça, que pouvez-vous faire ?

Avec les Lakers de LeBron et les Clippers de Kawhi Leonard dans les cordes au premier tour, nous avons écrit que les séries éliminatoires de cette année étaient grandes ouvertes. Dans un sens, il y a du sang neuf dans les séries éliminatoires cette année : ce seront les premières finales NBA depuis 2006 à ne pas présenter LeBron, les Lakers ou les Warriors.

Aucune franchise encore présente en playoffs n’a remporté de titre plus récemment qu’en 1983.

L’année dernière, les huit dernières équipes des éliminatoires de cette année ont remporté un titre NBA : Utah : jamais

Denver : jamais

Phénix : jamais

Tondeuses : jamais

76ers : 1983

Brooklyn : jamais

Dollars : 1971

Faucons : 1957 – David Aldridge (@davidaldridgedc) 6 juin 2021

Les Nets n’ont aucune histoire à Brooklyn, à l’exception d’un mauvais échange avec les Celtics et de quelques cascades en jet-ski. Durant et Irving, puis Harden ont sélectionné la franchise à la main; il n’y a vraiment rien que les Nets ont fait pour « gagner » leurs engagements. L’existence de cette équipe est le pouvoir des joueurs de la manière la plus grandiose possible.

Les séries éliminatoires ne semblent certainement pas grandes ouvertes lorsque Durant et les Nets jouent comme ça sans Harden. Si une équipe aussi bonne que les Bucks ne peut s’empêcher de se faire gifler par 40 points, bonne chance à tous les autres.