Kevin Durant et Draymond Green disent que les Warriors ont ruiné la chimie

L’explosion entre Kevin Durant et Draymond Green lors de la dernière saison de Durant avec les Warriors semble être une ligne de démarcation parfaite pour cette époque du basket-ball des Warriors.

Cela semblait être le moment qui a vraiment poussé Durant hors de Golden State et l’a préparé à passer à autre chose. Ce n’est pas la seule raison, comme Durant l’a clairement indiqué auparavant, mais c’était certainement l’une des raisons.

Apparemment, cependant, ce n’était pas seulement à cause de ce que Green a dit. Le plus gros problème était la façon dont les Warriors l’ont géré, a déclaré Durant à Green dans son émission “Chips”.

Les Warriors ont fini par suspendre Green pour un match après avoir refusé de s’excuser auprès de Durant après l’incident. Mais là n’était pas le problème.

Le problème était, a déclaré Durant, que personne ne semblait vouloir réellement s’attaquer à la situation actuelle.

Avertissement: Il y a du langage NSFW dans cette vidéo.

Durant a déclaré qu’il pensait que c’était une “grande situation” pour l’équipe et que c’était la première fois qu’ils traversaient une agitation intérieure. Et ils devaient le gérer dans les vestiaires.

Il l’a comparé au cas où Scottie Pippen a refusé de s’enregistrer pour le match final des Bulls lors du match 7 contre les Knicks en 1994 parce que ce n’était pas un match où il a obtenu le dernier coup.

Durant a rappelé comment les joueurs dans les vestiaires ont appelé Pippen pour cela. Il a dit que c’était ce qui devait arriver avec les Warriors à ce moment-là.

« On avait besoin de ça. Nous avions juste besoin de jeter tout ça [expletive] sur la table et être comme ‘Yo, Dray, K, comme, c’était [expletive] jusqu’à ce que nous devions même passer par là. Essuyons-nous simplement les mains et allons terminer la tâche. Je ne pense pas que nous ayons fait ça. Nous avons essayé de danser autour d’elle… [expletive] bizarre pour moi.