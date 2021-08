Kevin Durant et Draymond Green racontent la véritable histoire de leur tristement célèbre combat contre les Warriors

Draymond Green a un brillant avenir en tant que personnalité médiatique lorsque ses jours de jeu sont terminés s’il le veut, et le grand homme des Golden State Warriors commence déjà tôt avec sa nouvelle émission “Chips” pour Bleacher Report. Green a accueilli l’ancien coéquipier Kevin Durant en tant qu’invité dans son dernier épisode, et les deux stars ont eu une conversation honnête et authentique sur une variété de sujets tout au long de la carrière de KD.

Le moment le plus éclairant de la conversation s’est produit lorsque Green a interrogé Durant à propos de leur explosion à la fin d’un match de saison régulière contre les Clippers lors de la dernière saison de KD à Golden State. Green et Durant ont chacun pris un rebond dans les dernières secondes du règlement dans un match à égalité, Green est reparti avec et a poussé le ballon sur le sol avant de tomber et de le retourner. Green et Durant ont eu une conversation animée sur le banc qui a attiré beaucoup d’attention à l’époque malgré le fait qu’il s’agissait d’un match de saison régulière en novembre.

Green serait suspendu par le front office, les Warriors n’ont finalement pas réussi à tripler après les blessures de Durant et Klay Thompson lors de la finale de la NBA contre les Raptors, et Durant signerait avec les Brooklyn Nets pendant l’intersaison.

Vous pouvez regarder un clip de Durant et Green discutant de l’incident ici, avec une transcription complète ci-dessous :

Voici la transcription. Green demande: “Dans quelle mesure notre argument contre les Clippers vous a-t-il poussé à quitter finalement les Warriors?”

Durant: Ce n’était pas la dispute, c’était la façon dont tout le monde… Steve Kerr a agi comme si cela n’était pas arrivé, Bob Meyers a essayé de te discipliner et pense que ça mettrait le masque sur tout. J’avais vraiment l’impression que c’était une situation tellement importante pour nous en tant que groupe, la première fois que nous avons vécu quelque chose comme ça, que nous devions tout sortir de cette merde. Je me souviens avoir regardé “The Last Dance” et quand Scottie n’est pas entré dans le match, toute l’équipe dans les vestiaires a dit que Scottie était foutu que tu aies fait ça. On avait besoin de ça. Nous avions juste besoin de jeter toute cette merde sur la table et de dire ‘yo Dray, K, c’était foutu que nous ayons même dû traverser ça, essuyons-nous les mains avec ça et finissons la tâche.’ Je ne pense pas que nous ayons fait ça, nous avons essayé de danser autour de ça. L’ambiance de tout ça me rendait la merde bizarre. Je préfère que nous soyons qui nous disons que nous sommes : la famille d’abord, la communication est la clé, et nous ne l’avons pas montré. C’est ce qui m’a frotté dans le mauvais sens plus qu’autre chose.

Vert: Quand nous sommes rentrés de LA, Hazel (sa femme) était assis dans la voiture pendant 1h45, ils m’ont mis dans cette pièce pendant 1h45 et ils ont essayé de me dire que tu devais t’excuser. J’ai essayé de leur dire, je vais parler à K, mais vous n’allez pas tous me dire ce que j’ai à dire. Et ils ont continué pendant 1h45 à raconter un tas de conneries, et finalement ils ont réalisé que d’accord, nous n’allions pas le joindre, nous allons réessayer dans la matinée. Alors nous nous sommes rencontrés le lendemain matin, et ils ont dit, d’accord, tu as bien dormi, es-tu prêt à t’excuser, et je leur ai dit tout de suite, j’ai dit, vous êtes sur le point de tout foutre en l’air. J’ai dit que la seule personne qui peut arranger ça, c’est moi et K. Et tu ne peux rien faire. Et vous allez tous foutre le bordel. Et à mon avis, ils ont tout foutu en l’air.

Durant: Je le pense aussi.

Vert: Et ils m’ont dit tout de suite et là, on va te suspendre pour ce match. J’ai ri au nez. Littéralement ri. Et Bob m’a dit ‘wow, ce n’était pas la réaction que je cherchais ou que j’attendais.’ Et j’ai dit, soit je vais te rire au nez, soit t’engueuler. J’ai donc choisi de rire. Je pense que ce que vous faites est drôle et je vais donc rire. Et c’est donc intéressant de vous entendre dire essentiellement la même chose que je leur ai dite ce jour-là.