Kevin Durant et l’étalon-or

Kevin Durant n’aurait même pas dû être ici. Du moins, bien sûr, si l’on suit la feuille de route habituelle des derniers étés des stars de la NBA : entretien, récupération des blessures, gestion du repos, décompression… (soit Dream Team ou Redeem Team), Kevin Durant a accepté le défi de diriger le navire. Et il l’a fait à 32 ans et dans des conditions où nombre de collègues illustres de sa génération ne s’approcheraient même pas de la concentration de Las Vegas : déjà en fin de carrière, après une blessure criminelle (fracture du tendon d’Achille) et avec un cyclopéen. saison entre la poitrine et le dos. En séries éliminatoires, les blessures de Kyrie Irving et James Harden ont laissé Durant très seul dans le super projet des Nets. Dans une demi-finale de conférence héroïque, il est tombé face au futur champion Milwaukee Bucks après sept matchs au cours desquels il a joué près de 43 minutes par nuit, dont 48, 40 et 53 (un match complet et une prolongation dans un septième, pas moins) dans les trois derniers. Juste après, il a dit oui à sa Fédération et à un Gregg Popovich qui respirait calmement (“sinon, je l’aurais supplié, j’aurais pleuré…”).

Durant, à qui quelques heures avant la finale olympique les Nets ont accordé une prolongation de contrat de quatre ans et près de 200 millions de dollars, était à partir de ce moment la soupape d’échappement, le bouton rouge : appuyer en cas d’urgence ; la garantie que la chose, d’une manière ou d’une autre, irait de l’avant. Et la star qui, justement, manquait à l’appel lors de la Coupe du monde 2019 en Chine, lorsque Team USA l’a bien frappé. Contre l’Espagne, l’Australie et en finale, KD a joué le rôle de stabilisateur et de référence. Et il a évité de plus grands maux sur le tableau de bord chaque fois que c’était nécessaire avec son talent, l’un des plus extraordinaires de toute l’histoire du basket. La presse américaine l’a dit : Kevin Durant était le leader parfait pour une équipe imparfaite. Et il est, bien sûr, un buteur unique et doué, aussi bon que quiconque a pratiqué ce sport. Un exemplaire unique, le basketteur que l’on ferait si quelqu’un pouvait être fabriqué, à son goût, avec un programme informatique.

Quasi divin, l’engagement et la manière dont il s’est comporté ces dernières semaines démontrent quelque chose qu’il faut relativiser lorsqu’on parle d’un joueur au caractère pas toujours simple comme lui : Kevin Durant aime jouer au basket. Dans les tournois de rue d’été, dans les finales NBA ou aux Jeux olympiques. Oui vous n’avez besoin de rien d’autre. Que personne ne le dérange et qu’il joue au basket. Y eso ha hecho en Tokio, donde ha sido el timón, el eje, de un equipo al que conviene no quitar mérito más allá de tópicos que algunos se empeñan en mantener vivos contra cualquier test visual (que si no defienden, que si no juegan en équipe…). A la montée habituelle qui implique le changement de normes et d’esprit (le saut à la FIBA) et le manque de cohésion de projets qui n’ont pas la cuisine et les coutures de la plupart des grandes équipes nationales, cette fois, une cataracte de problèmes a été ajoutée : le COVID, les entrées et sorties de joueurs, les rumeurs de mauvaise ambiance et les défaites initiales, en préparation contre le Nigeria et l’Australie et à Tokyo contre la France. Et les blessés, bien sûr.

Les victimes, qui ouvrent un débat sur combien et comment l’écart entre les États-Unis et les autres a été effectivement comblé. Pas au cas où vous auriez à remettre en question la croissance exponentielle des autres au cours des trente dernières années (depuis Barcelone 92), ce qui est évident ; Mais parce que, finalement, L’Amérique continue de produire des talents à un rythme tout simplement extraordinaire. Cela permet que, bien que tous ceux qui sont ne soient presque jamais présents, ils sont la majorité de ceux qui le sont. Du moins que Kevin Durant s’y ajoute pour servir de bouton rouge.

Il est tout à fait admirable qu’une équipe puisse gagner de façon convaincante avec une rotation qui, bien que pleine d’étoiles, ne se rapproche pas de sa version A. Sûrement pas de la B. Ils n’ont pas été ici Stephen Curry, LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard, James Harden, Kyrie Irving, Chris Paul, Paul George… Et ainsi, à partir d’une politique du fait accompli et de jouer cartes sur table, sans plaintes ni excuses, les États-Unis ont ajouté un or d’une valeur énorme. Autant, bien sûr, le deck avait cette fois un joker atomique : Kevin Durant. Le joker, la soupape d’échappement et déjà une légende olympique avec trois médailles d’or.