Kevin Durant et Mike Conley, gagnants aux Oscars

Le gala des Oscars tenu hier matin a laissé “ Nomadland ” comme un grand gagnant avec les trophées du meilleur film, de la meilleure réalisation et de la meilleure actrice principale, mais Deux noms qui n’ont pas grand-chose à voir avec le cinéma se sont également glissés dans la longue liste des gagnants: Kevin Durant et Mike Conley. Le joueur des Brooklyn Nets et le joueur de Utah Jazz ont pris une statuette grâce au triomphe du film ‘Deux parfaits inconnus‘(‘ Two Distant Strangers ‘dans son titre original) dans la catégorie du meilleur court métrage.

Les deux acteurs, selon IMDB, faisaient partie des dix producteurs exécutifs d’un film qui raconte la brutalité policière contre les Noirs en Amérique et l’assimile à Groundhog Day, le considérant comme une boucle incontournable à laquelle personne ne peut échapper. Sur la bande, un homme tente de rentrer chez lui mais est pris dans une boucle temporelle qui le force à vivre, encore et encore, une rencontre mortelle avec un policier, autant qu’il essaie de l’éviter.

Réalisé par Martin Desmond Roe et Travon Free, ce dernier ancien basketteur universitaire à Long Beach State, il a réussi à décrocher l’Oscar lors d’une soirée mémorable. “Momentazo! Toutes nos félicitations“Durant a écrit à partir de son profil Twitter immédiatement après que son nom a été annoncé comme gagnant dans sa catégorie. De son côté, Conley a partagé le moment heureux sur Instagram et aussi les félicitations de certains de ses collègues et amis.

Le film ‘Deux parfaits inconnus’ est disponible sur Netflix et dure 32 minutes, mais certaines scènes signifient que son visionnement n’est pas seulement autorisé pour les plus de 18 ans.

Les stars de la NBA suivent les traces d’autres athlètes et aussi de Kobe Bryant, mais pas de manière aussi directe. La légende des Lakers, malheureusement tuée dans un accident d’hélicoptère, a réussi à remporter l’Oscar en 2018 grâce au court-métrage «Dear Basketball», un film basé sur la lettre d’amour que le joueur a écrite au basket-ball avant de prendre sa retraite. Dans le cas de Bryant, c’est lui qui est monté sur scène pour récupérer le trophée, même s’il a été constaté qu’il n’avait jamais été dans une telle situation et, malgré cela, il a réussi à s’en tirer.