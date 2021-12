Kevin Durant et Patty Mills tiennent les Nets contre les Raptors

Super match joué hier matin au Barclays Center entre Filets de Brooklyn Oui rapaces de Toronto avec une victoire finale pour les locaux par 129-131 avec prolongation incluse. Après une course de 44-25 au troisième quart, les Nets ont été contraints de se rallier au quatrième quart et avec un tir à 3 points de Patty Mills, ont mené le match en prolongation. Au cours de cette période, Brooklyn a eu un peu plus de succès et ils ont fini par remporter leur 20e victoire de la saison.

Kevin Durant a signé un triple double : 34 points (12 sur 29 en field goal), 13 rebonds et 11 passes décisives en 48 minutes de jeu. Malgré cela, le héros du jeu pour les Nets était un branché Moulins à galettes qui a marqué 30 points (7 triplés). Kessler Edwards a récolté 17 points et 10 rebonds et Nic Claxton est passé à 16 points. Ni James Harden ni LaMarcus Aldridge n’ont joué.

Kevin Durant charge des minutes en début de saison en raison des pertes et de son importance au sein de l’équipe. On verra s’il ne finit pas par le payer dans les moments décisifs ou en playoffs. Jouer plus de quarante minutes dans plusieurs matchs en décembre n’est pas bon avant les séries éliminatoires.

Fred VanVleet déchaîné

Dans les Raptors, le meilleur était un déchaîné Fred Van Vleet qui a terminé le duel avec 31 points et 9 passes décisives. Gary Trent et Pascal Siakam ont terminé avec 25 points par tête. Les Canadiens ne terminent pas le début de la saison (13 victoires et 15 défaites dans un moment de forme irrégulier).