Kevin Durant et une performance historique lors de la victoire contre Milwaukee

. – Après deux défaites consécutives, sans son compatriote Kyrie Irving et avec un James Harden récemment revenu de blessure, Kevin Durant a prouvé une fois de plus pourquoi il est l’un des meilleurs de la NBA.

Mardi soir, il a marqué 49 points, pris 17 rebonds et distribué 10 passes décisives pour aider ses Brooklyn Nets à revenir et à battre les Milwaukee Bucks 114-108 lors du cinquième match des demi-finales de la Conférence Est.

Ce faisant, Durant est devenu le premier joueur de l’histoire de la NBA à enregistrer au moins 45 points, 15 rebonds et 10 passes décisives dans un match éliminatoire.

L’entraîneur-chef des Nets, Steve Nash, a rendu hommage à la performance de Kevin Durant à New York, la qualifiant de “performance historique et historique”.

“C’est ridicule ce dont il est capable”, a déclaré Nash. «On sait qu’il est capable de nuits comme ça, mais le faire ce soir… on perd [a Irving]James traverse visiblement ses maux, nous sommes au sol, nous sommes blessés. Et pour lui, avoir cette ténacité, cette mentalité, c’est ce qui fait de lui l’un des plus grands de tous les temps.

“C’est une performance caractéristique de Kevin, et c’était magnifique à regarder”, a ajouté Nash.

Après qu’Irving se soit blessé à la cheville lors du quatrième match et que Harden ait fait sa première apparition depuis une blessure aux ischio-jambiers lors du premier match, il a semblé tôt que Kevin Durant devrait porter le fardeau des Nets. .

Et en se concentrant sur lui, il a réalisé l’une des meilleures performances des éliminatoires de la NBA. Le joueur de 32 ans a joué les 48 minutes du match, devenant le premier joueur depuis LeBron James en 2018 à jouer chaque minute d’un match éliminatoire.

Il a également établi un record de franchise des Nets pour les points dans un match éliminatoire, dépassant la marque de 43 de Vince Carter d’il y a 15 ans.

Avec l’aide des 27 points de Jeff Green, Durant a réussi à sortir les Nets d’un déficit de 17 points au troisième trimestre.

Éloge du “meilleur joueur du monde”

Parmi une foule de stars de la NBA qui se sont rendues sur Twitter pour féliciter Kevin Durant figurait le quadruple MVP de la NBA, James, qui a déclaré : « SUPER ! Appréciez-le tant que vous le pouvez, les gens !”

Même la superstar des Bucks Giannis Antetokounmpo, qui a remporté deux prix MVP, n’a pu que féliciter Durant par la suite.

“C’est difficile. Il est le meilleur joueur du monde en ce moment et nous devons le battre en équipe », a-t-il déclaré aux médias après le match.

«Nous devons le marquer en tant qu’équipe et nous devons lui faire prendre des coups difficiles, comme ce soir, et nous devons continuer à faire notre travail, et j’espère qu’il va échouer. Mais nous devons continuer à faire notre travail, continuer à défendre ensemble, continuer à montrer de l’aide, continuer à rendre la tâche difficile, continuer à la ramasser partout sur le terrain », a-t-il poursuivi.

Cette victoire signifie que les Nets mènent la série éliminatoire au meilleur des sept 3-2, avec le sixième match à Milwaukee jeudi et Brooklyn à moins d’une victoire de leur première finale de Conférence de l’Est depuis 2003.