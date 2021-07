Kevin Durant, illusion d’être médaille d’or olympique à Tokyo 2021

Tout est magnifié autour de l’équipe américaine de basket. Sachant qu’en tout état de cause, comme le Jeux Olympiques de Tokyo 2021 Il a beaucoup à perdre et peu à gagner, s’engager dans une aventure de cette profondeur est de plus en plus difficile pour une équipe dont la supériorité a diminué au fil des ans. Le basket-ball est devenu mondial et de nombreux pays regorgent de talents et d’acteurs importants de la NBA dans ses rangs. Les défaites contre le Nigeria et l’Australie en vue des Jeux olympiques ont fait Kevin Durant sortir de la critique catastrophique et révéler comment ils font face collectivement et individuellement au défi d’être champions olympiques, selon les mots recueillis par SportsYahoo.

“Je me fiche de la merde dont les gens parlent, ils ne comprennent pas le contexte. Nous travaillons dur ici pour faire de notre mieux, en suivant tous les protocoles de santé et en nous adaptant les uns aux autres”, ont déclaré les Brooklyn Nets. “Nous sommes une équipe encore en formation, nous commençons à nous unir et à nous comprendre sur le terrain. Nous avons de grands joueurs et de nombreuses options lorsqu’il s’agit de proposer un schéma de jeu, nous avons donc encore une certaine indécision sur la façon de jouer dans certains C’est notre processus dont d’autres équipes plus consolidées ont profité pour nous gagner et cela n’arrive pas. Les étoiles étaient alignées pour que nous ayons perdu au début, l’important n’est pas de le faire à Tokyo », a-t-il déclaré .

Durant ne pense pas que le talent des autres équipes nationales doit être sous-estimé

“Si nous analysons les alignements de différentes équipes, nous nous rendrons compte qu’ils ont de très grands joueurs dans leurs rangs, habitués à jouer un rôle de premier plan dans les grands événements. Nous avons certains des meilleurs de la NBA, mais nous ne pouvons pas sous-estimer les autres. Évidemment, nous ne voulions pas perdre ces deux matchs, mais nous nous adaptons les uns aux autres. Nous travaillons dur pour remporter l’or et tout le monde doit nous faire confiance, nous allons bien faire. le terrain et anéantir toutes les équipes, nous devons travailler, nous améliorer progressivement et rivaliser avec acharnement », a commenté un homme motivé pour représenter les États-Unis. “Personne n’a eu à me dire quoi que ce soit pour me motiver, je veux défendre mon pays. Si j’avais besoin d’être convaincu, je ne sais pas ce que je ferais ici”, a-t-il déclaré, toujours énergique. Kevin Durant.