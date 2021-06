Kevin Durant jouera les Jeux de Tokyo avec Team USA

L’Euro 2020 est entré dans la phase finale des matches de groupe et lundi verra les groupes B et C se terminer avec QUATRE matches aujourd’hui. Après que le Pays de Galles et l’Italie aient réservé leurs places en huitièmes de finale, la Belgique [B] et Pays-Bas [C] sont déjà qualifiés mais la deuxième place […] More