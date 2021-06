Kevin Durant : La plus grande expression de la résurrection du phénix

Filets de Brooklyn a définitivement dit adieu au rêve de devenir champion NBA pour la première fois de son histoire lors de ces Playoffs 2021. La franchise new-yorkaise a chuté lors du match 7 de son match nul en demi-finale de conférence contre les Milwaukee Bucks, et ce malgré les brillantes performances que sa star , Kevin Durant, s’est inscrit tout au long des tours de qualification.

Sans aller plus loin, le dernier match de la saison 2020/21 de Durant a terminé avec 48 points pour le joueur, qui a disputé les 53 minutes (48 des quatre quarts et cinq des prolongations) qui ont duré le dernier match de la série contre les Bucks.

Ce parcours de Kevin Durant peut être considéré comme la plus grande représentation de l’expression de « la résurrection de l’oiseau Phénix ». Deux ans seulement après avoir subi l’une des pires blessures qu’un basketteur puisse avoir, une rupture du tendon d’Achille, KD est redevenu le meilleur joueur du monde.

Malgré la défaite, la performance de 48 points de Kevin Durant dans le septième match a été mise en évidence par ce cavalier de retournement forcé OT difficile. #PhantomCam pic.twitter.com/XiCtop0okP – NBA (@NBA) 20 juin 2021

Leurs nombres

En saison régulière, bien qu’il n’ait joué que 35 des 72 rencontres au total des Brooklyn Nets, Durant a en moyenne 26,9 points, 7,1 rebonds et 5,6 passes décisives par match en tirant 54% en TC, 45% en T3 et 88% en TL.

En playoffs, leurs prestations ont considérablement augmenté, et les Nets ont profité de leur meilleure version : 34,3 points, 9,3 rebonds et 4,4 passes décisives par match avec des pourcentages similaires à ceux de la Saison Régulière (51% TC, 40% T3 et 87% TL ).

De plus, il a affiché la première performance historique en séries éliminatoires de 45+ PTS, 15+ REB et 10+ AST (49-17-10 dans le match 5 contre les Bucks) et le score le plus élevé de tous les temps dans un match. 48 points lors de son dernier match.