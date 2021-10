Kevin Durant: les Nets n’espèrent pas que Kyrie Irving nous «sauve» après la défaite des Hornets

Les Brooklyn Nets sont sur un départ 1-2 sans la star Kyrie Irving, qui n’a pas été autorisé à rejoindre l’équipe en raison de sa position sur le vaccin COVID-19 – mais selon Kevin Durant, les Nets ne tiennent pas pour lui après dimanche soir défaite contre les Charlotte Hornets.

Durant a marqué à deux chiffres pour les Nets lors de la défaite 111-95 de dimanche, mais il a déclaré aux journalistes après le match qu’il ne pensait pas à l’absence d’Irving sur le terrain.

LE CENTRE BARCLAYS DE NYC ENTOURÉ DE MANIFESTANTS SOUTENANT LE REFUS DE KYRIE IRVING DE NETS D’ÊTRE VACCINÉ

« Pendant que nous jouons dans un jeu, je ne vais pas m’asseoir là et dire … quand nous descendons ou que c’est un match serré, comme » Bon sang, nous n’en avons pas assez « », a-t-il déclaré, via ESPN . « Nous n’allons pas penser à [that] pendant la partie. Nous voulons vraiment que Kyrie Irving soit ici sur le sol. Et il est une grande partie de ce que nous faisons. Mais cela ne se produit pas en ce moment. Alors il faut qu’on s’en rende compte. »

Miles Bridges # 0 des Charlotte Hornets tente un tir alors que Kevin Durant # 7 et Joe Harris # 12 des Brooklyn Nets défendent pendant la seconde moitié d’un match au Barclays Center le 24 octobre 2021 à New York. Les Hornets ont vaincu les Nets 111-95. » (Photo de Rich Schultz/.)

Les Nets ont pris une position ferme contre l’utilisation d’Irving comme joueur à temps partiel après avoir reçu la permission de s’entraîner avec l’équipe malgré les mandats de New York. Le directeur général Sean Marks a publié une déclaration plus tôt ce mois-ci annonçant qu’Irving ne participerait à aucune activité de l’équipe jusqu’à ce qu’il soit complètement vacciné.

Irving s’est exprimé pour la première fois lors de ses journées Instagram Live en disant qu’il avait pris sa décision en comprenant les conséquences.

Kyrie Irving #11 des Brooklyn Nets tire le ballon lors du match contre les Detroit Pistons le 13 mars 2021 au Barclays Center de Brooklyn, New York. (Photo de Ned Dishman/NBAE via .)

« Je fais ce qui est le mieux pour moi. Je connais les conséquences ici, et si cela signifie que je suis jugé et diabolisé pour cela, c’est exactement ce que c’est. C’est le rôle que je joue, mais je n’ai jamais voulu abandonner ma passion , mon amour, mon rêve juste au-dessus de ce mandat. »

Irving a depuis été sévèrement critiqué pour sa décision de ne pas se faire vacciner, mais ses coéquipiers semblaient concentrés sur la route à parcourir – même si cela ne l’incluait pas.

Kevin Durant, n ° 7 des Brooklyn Nets, regarde depuis le banc lors d’un match contre les Charlotte Hornets au Barclays Center le 24 octobre 2021 à New York. Les Hornets ont vaincu les Nets 111-95. » (Photo de Rich Schultz/.)

« Personne ne va perdre confiance pendant que nous jouons et espère que Kyrie viendra nous sauver pendant le match », a ajouté Durant. « Non, nous devons jouer. Tout le monde ici a confiance en ce qu’il fait. Nous devons juste jouer. »