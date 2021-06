Kevin Durant : “Nous n’avons que du respect pour Milwaukee”

Filets de Brooklyn a fait ses adieux prématurément aux NBA Playoffs 2021, les premiers de « l’ère des trois grands », après avoir été éliminé en demi-finale de la Conférence Est contre dollars de Milwaukee, qui a remporté le match 7 avec un score de 115-111.

Pas même une brillante performance de Kevin Durant, un de plus, il n’a pas su donner la victoire à ses Filets. Le joueur de 32 ans a enregistré 48 points (le score historique le plus élevé dans un match 7), neuf rebonds et six passes décisives, jouant absolument chaque minute du match : 48 dans les quatre quarts et cinq en prolongation (53 au total).

Durant lui-même, épuisé après leur exigeante rencontre, n’a eu que des éloges pour les Milwaukee Bucks qui ont réussi à soumettre le grand favori pour prendre le ring cette saison :

“Il n’y a rien à reprocher. En prolongation, nous nous sentions bien sur le terrain. Je peux seulement dire que j’ai beaucoup de respect pour les Milwaukee Bucks, pour la façon dont ils se préparent, pour la façon dont ils nous ont défiés à chaque match, pour comment ils ont fait des ajustements à chaque match aussi…, pour tout. Nous n’avons que du respect pour cette franchise », a déclaré Kevin Durant.

Les blessures, l’ennemi imparable de toute équipe

Autant ces Brooklyn Nets ont réussi à réunir trois des 10 meilleurs joueurs de la NBA, autant la franchise n’a rien pu faire face à la rafale de blessures qu’elle a subies tout au long de la saison régulière et des playoffs. Peut-être que s’ils avaient eu Kyrie Irving et James Harden en bonne santé lors de cette série contre les Bucks, l’histoire aurait été différente.