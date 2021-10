Kevin Durant : « Nous voulons avoir Kyrie Irving dans les parages »

Kevin Durant vous avez parlé de la situation de votre partenaire Kyrie Irving au sein de Filets de Brooklyn. Comme vous le savez, le meneur de jeu est séparé pour ne pas avoir été vacciné et ne pas avoir pu jouer plus de la moitié des matchs cette saison selon la réglementation de New York. Malgré cela, KD est optimiste quant à l’avenir :

« Je pense qu’il finira par jouer, nous voulons que Kyrie soit proche. C’est à moi de me concentrer sur moi-même, de faire mon travail et de laisser ces deux parties gérer cette situation. Je veux que toute notre équipe soit ensemble, et je veux que nous soyons avec tous notre force, mais parfois ça ne marche pas comme ça. Mais je suis toujours confiant que les choses iront mieux pour les deux parties. «