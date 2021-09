Kevin Durant oblige-t-il Kyrie Irving à se faire vacciner ?

Kyrie Irving a raté la journée des médias des Brooklyn Nets au Barclays Center lundi en raison des protocoles COVID-19 de New York.

Le joueur de 29 ans a ensuite rejoint la presse pour une séance virtuelle, mais il a finalement refusé de discuter de son statut vaccinal.

“Je sais que je serai là tous les jours quoi qu’il arrive et que je serai juste présent pour mes coéquipiers en tant que l’un des leaders de l’équipe et que je serai là pour ma tribu grandissante en dehors du terrain”, a déclaré Irving via Zoom.

«Je sais que la concentration doit être à un niveau record, pas de distractions. C’est la dernière chose que je voulais créer, c’était plus de distractions, plus de tapage et plus de drame autour de ça. Je fais de mon mieux pour maintenir cela avec de bonnes intentions et un bon cœur. »

New York exige que les athlètes professionnels qui s’entraînent ou jouent à l’intérieur doivent présenter la preuve d’au moins un vaccin. Cela signifie que si Irving reste non vacciné, il ne pourra pas jouer dans les matchs à domicile des Nets. De toute évidence, ce n’est pas idéal pour une équipe que beaucoup pensent être le favori pour remporter un championnat en 2021-22.

Cela dit, il semble que Kevin Durant puisse intervenir et sauver la saison des Nets.

Selon Vincent Goodwill de Yahoo Sports, Durant pourrait finir par forcer Irving à se faire vacciner.

“Irving n’a pas pu participer aux festivités de la journée des médias sur place, et des sources de la ligue pensent qu’Irving finira par prendre le vaccin, citant l’influence de son ami proche et coéquipier Kevin Durant”, a-t-il écrit.

Irving lui-même sembla laisser la porte ouverte.

“Cela ne veut pas dire que je mets des limites à mon avenir de pouvoir rejoindre l’équipe”, a déclaré Irving à un moment donné lundi.

Les fans de cowboys s’habillent toujours pour impressionner. https://t.co/NHedqEFGfq – Jeu 7 (@game7__) 28 septembre 2021

C’est un secret de polichinelle à ce stade que le front office des Nets est profondément agacé par Irving et qu’il veut le traiter depuis longtemps. Ils ont brièvement examiné un commerce à succès le concernant récemment, seulement pour y avoir mis leur veto par Durant.

Étant donné à quel point Durant a toujours été franc dans sa défense d’Irving, il va de soi qu’il s’attendrait à un certain respect de sa part.

Est-ce que cela aura pour résultat qu’Irving recevra finalement le vaccin? Le temps nous le dira.

En rapport: Jason Kidd sur 1 domaine Luka Doncic doit s’améliorer