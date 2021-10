Kevin Durant pense que Kyrie Irving appartient à la liste

Kyrie Irving, quel que soit son statut vaccinal, est l’un des meilleurs joueurs de la NBA d’aujourd’hui. Cela ne fait aucun doute.

Il a réussi l’un des plus gros tirs que nous ayons jamais vus lors du septième match de la finale NBA 2016 pour remporter le premier championnat des Cavaliers. Sans oublier qu’il a été absolument spectaculaire tout au long de cette série.

Il est sept fois All-Star et pourrait avoir la meilleure poignée que nous ayons jamais vue. On ne peut pas parler de cette époque du basket sans parler de Kyrie Irving.

Mais… a-t-il une place sur la liste des 75 meilleurs de la NBA ? Kevin Durant et Andre Iguodala semblent le penser.

Iguodala a tweeté qu’il pensait qu’Irving était dans le top 20 (!!!!).

Alors vous dites tous que @KyrieIrving n’est pas parmi les 75 ? Je suis d’accord… il top 20 au moins… – andre (@andre) 21 octobre 2021

Maintenant, je dirai qu’il n’est pas clair s’il parlait d’aujourd’hui ou de tous les temps, mais la mention du top 75 donne l’impression qu’il veut dire le top 20 de tous les temps. Ce qui, eh bien, c’est tout à fait la prise.

Dragonfly Jonez a cité le tweet et a déclaré que les basketteurs aimaient Kyrie Irving plus que la plupart et que Kevin Durant l’avait qualifié de décontracté.

Parce que tu es décontracté – Kevin Durant (@KDTrey5) 21 octobre 2021

Chéri. C’est ainsi que KD a réagi à un compliment sur Irving. Mec est clairement passionné par la position de son coéquipier.

Alors, boum. Juste comme ça, nous avons un autre débat sur Kyrie Irving. Au moins celui-ci était lié au basket-ball, cependant.

Est-ce? Il est incroyable. Est-ce que je le ferais entrer ? Probablement. Je n’ai pas vraiment rédigé de liste. Près de 5000 joueurs ont joué en NBA. Dire qu’il n’a jamais fait partie des 75 premiers n’est pas blasphématoire. C’est simplement subjectif. https://t.co/ZUVheCicyS – Jorge Sedano (@Sedano) 21 octobre 2021

Andre Iguodala a disputé plusieurs finales NBA contre Kyrie Irving et a gardé les meilleurs joueurs de la ligue au cours des 15 dernières années. Il saurait. Irving n’a peut-être pas les distinctions des autres sur la liste, mais il est certainement l’un des 75 meilleurs joueurs de tous les temps. Le nier, c’est simplement haïr. https://t.co/IiRdLt6aKr – Billy Reinhardt (@BillyReinhardt) 21 octobre 2021

Top 20 actuellement ? Vous pouvez faire cet argument. Si nous parlons du top 20/75 de tous les temps, Kyrie n’a pas sa place sur cette liste. Cela ne devrait pas être controversé https://t.co/ypqhhlEnsX – Ajay Atayee (@AjayAtayee) 21 octobre 2021

1 ROY

1 Tous NBA 2ème équipe

2 Tous NBA 3ème équipe

1 championnat

…..en 10 saisons Pas difficile de voir comment vous pourriez trouver 75 personnes de mieux sur toute l’histoire de la NBA https://t.co/AK5bAkdXC5 – Prince Daniel III (@go_ACC_) 21 octobre 2021

Y a-t-il 75 joueurs NBA de tous les temps meilleurs au basket que Kyrie ? Non. Y a-t-il 75 personnes avec de plus grandes carrières, plus d’impact de carrière pour la NBA, que Kyrie ? C’est la question et les critères de la liste, je crois. https://t.co/bhURRqZ6L2 – Rob Christie (@AreRowBee) 21 octobre 2021

c’est une liste de tous les temps et non une liste actuelle https://t.co/xPzR0QcIV2 — sᴇ ᴛʜᴇ ᴡʜιᴛᴇ ιɴᴄᴇʟ ♔ (@phxIIymxkan) 21 octobre 2021

C’est le tweet parfait, cependant.

Il y a eu 29 MVP dans l’histoire de la NBA, et Kyrie n’a pas encore reçu un seul vote MVP. Il figure en haut de la liste des joueurs les plus importants et les plus influents de la NBA, mais c’est une conversation différente. https://t.co/TIZ2GCMNpy – Brady Klopfer (@BradyKlopferNBA) 21 octobre 2021

Kyrie Irving est absolument l’un des joueurs les plus influents et les plus amusants que nous ayons jamais vu jouer. Est-il parmi les 75 ? Je ne suis pas sûr. Il n’est définitivement pas dans le top 20.

Mais peu importe, il a été une joie à regarder quand il a réellement joué.

