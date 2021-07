Kevin Durant, prêt pour le défi des JO

in

Les Jeux olympiques de Tokyo 2021 ils sont très près de commencer. Comme à chaque édition de la discipline du basket-ball, les équipes classées pour concourir pour les médailles commencent avec l’objectif principal d’éliminer États Unis, toujours le grand favori pour remporter la médaille d’or.

Cette fois, le défi sera plus que compliqué. Team USA, dirigé par Gregg Popovich, arrive au rendez-vous avec Kevin Durant parmi ses rangs, pour beaucoup le meilleur joueur actuel, non seulement en NBA, mais dans le monde.

Durant lui-même arrive avec un énorme désir de gagner et de ramener l’or aux États-Unis après la dure défaite des éliminatoires de la NBA 2021 contre les Milwaukee Bucks (chutant en sept matchs après une performance individuelle exceptionnelle tout au long du match nul). Voici ce qu’il a fait savoir dans ses dernières déclarations :

“J’ai terminé la saison en bonne santé. J’ai donc pensé que ce serait formidable d’avoir la possibilité de continuer à concourir avant le début de la saison prochaine, et ainsi de me mettre en forme pour le début de la saison NBA 2021/22”, a déclaré Durant. “Je veux l’or, il n’y a pas d’autre choix que ça. J’espère être entouré des meilleurs joueurs et athlètes du monde pour l’obtenir.”

Une marque historique

Kevin Durant a 39 sélections pour l’équipe américaine. Le joueur des Nets, sur ces 39 matchs, n’en a perdu aucun. En d’autres termes, les États-Unis ont une fiche impressionnante de 39-0 lorsque Durant joue. Le MVP de la saison 2014 sera le principal atout de Gregg Popovich à Tokyo 2021.