Kevin Durant règle une fois pour toutes le débat LeBron contre Kobe

LeBron James et Kobe Bryant sont deux des plus grands joueurs NBA de tous les temps.

En raison de toutes leurs réalisations et à la lumière de leurs lieux historiques dans l’histoire des Lakers de Los Angeles, les deux sont fréquemment comparés.

Qui a eu la meilleure carrière ? Qui gagnerait dans une confrontation 1 contre 1 ? Ce sont des questions qui se posent souvent.

Cette semaine, Kevin Durant a choisi de peser sur le débat. À son avis, il est très clair qui gagnerait une bataille 1 contre 1 entre James et Bryant.

« Si dur, dit-il. « C’est dur. Si je devais choisir quelqu’un, je choisirais Kobe. Ses compétences en tête-à-tête – il est probablement le meilleur joueur en tête-à-tête du jeu. »

Chose intéressante, le respect entre Bryant et Durant a toujours été très réciproque.

En fait, la légende des Lakers a fréquemment cité Durant comme le seul joueur qu’il ne pouvait absolument pas comprendre défensivement.

« C’est celui que j’ai pris à la retraite sans vraiment pouvoir comprendre ce que c’est – comment je peux l’arrêter », a déclaré Bryant il y a quelques années. « Lorsqu’il est entré dans la ligue pour la première fois, il était facile à défendre parce qu’il ne pouvait pas aller à droite et tirer. Il a tiré un peu sur son visage, donc c’était une faiblesse qu’il avait.

« De plus, au poste, il ne pouvait pas tourner l’épaule gauche, tout était l’épaule droite, ce qui me donnait des zones que je pouvais fermer. À ce moment-là, il a commencé à se développer, alors je l’ai développé et maintenant il peut tirer vers la gauche, il peut tirer vers la droite, il peut tirer la longue balle, il a des coureurs, la main gauche, la main droite.

« Avant qu’il n’ait une finition à gauche au bord, je pouvais toujours l’envoyer à gauche, le forcer jusqu’au panier, même avec les avantages d’ailleurs, il était toujours mal à l’aise de finir avec sa gauche pour que je puisse serrer la droite main, et l’a maintenant forcé dans une situation difficile. Mais maintenant, il a développé cela, alors j’ai pris ma retraite sans pouvoir le comprendre.

Bryant était indéniablement l’un des esprits les plus intelligents de l’histoire de la NBA, donc chaque fois qu’il pesait sur tout ce qui concernait les cerceaux, vous savez qu’il y réfléchissait beaucoup. Son expertise et la loyauté globale qu’il a évoquée sont l’un des facteurs qui expliquent pourquoi certains l’ont pris si personnellement lorsque quelqu’un a essayé de l’insulter dans les rues de LA. C’est aussi pourquoi son incroyable philosophie sur les plans manquants continue de devenir virale. Et pourquoi les joueurs racontent des histoires sur lui à ce jour.

Bryant était une légende. Et aussi bon que soit James, il y a de fortes chances qu’il se soit fait travailler 1 contre 1 par Bryant en raison de son courage mental.

