Kevin Durant rejoint le non-présentation des Brooklyn Nets pour le jour de Noël

C’est l’un des jours les plus importants pour la NBA, mais le coronavirus et les blessures alourdissent beaucoup le spectacle potentiel. filet de Brooklyns est l’équipe la plus touchée puisqu’elle apparaîtra dans son duel avant Les Lakers de Los Angeles avec un fléau d’absences très difficile à surmonter. Kevin Durant est le dernier à rejoindre le groupe des blessés, qui comprend Kyrie Irving, LaMarcus Aldridge ou Joe Harris. Une baisse très importante pour le match vedette du jour.

Le rapport complet sur les blessures des Nets indique que Durant, Kyrie Irving et LaMarcus Aldridge restent dans les protocoles de santé et de sécurité. Plus de NBA de moi : https://t.co/LGN9cVpeGP https://t.co/cYISTrLy1a pic.twitter.com/CCcB1SnuCu – Marc Stein (@TheSteinLine) 24 décembre 2021