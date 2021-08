Kevin Durant renouvellera avec les Nets 4 ans en échange de 198 kilos

Bien qu’il soit concentré avec l’équipe américaine pour disputer la finale des JO de Tokyo, Kevin Durant a eu le temps de s’asseoir et de négocier avec Filets de Brooklyn de parvenir à un accord pour prolonger son contrat avec les New-Yorkais de 4 ans en échange de 198 millions de dollars. Ainsi, ce que KD fera, c’est décliner l’option de joueur qu’il a dans son contrat pour la saison 2022/23 et commencer son nouveau contrat de 4 ans en 2022 (il a actuellement 32 ans, donc sa relation avec l’équipe de New York prendrait fin . avec 37 ressorts).

Après avoir passé plus d’un an debout après avoir cassé l’Achille, l’année dernière, il est réapparu et a terminé une saison scandaleuse, avec une moyenne de 26,9 points, 7 rebonds et 5,6 rebonds par match. En séries éliminatoires, il est passé à 34 points, 9 rebonds et 54% de field goal. Une atrocité. Il ne fait aucun doute que les Nets enferment actuellement le meilleur buteur de la ligue.

La star des Brooklyn Nets, Kevin Durant, prévoit de signer une prolongation de contrat de 198 millions de dollars sur quatre ans peu de temps après qu’il devienne éligible samedi, a déclaré @RichKleiman à ESPN.

Pour en savoir plus sur l’offre, rendez-vous sur @Boardroom : https://t.co/99HDz3oVik – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 6 août 2021

Grande équipe

Kevin Durant espère gagner sa première bague la saison prochaine au-delà des Golden State Warriors. Il partagera à nouveau une loge avec Kyrie Irving et James Harden, ils ont renouvelé Blake Griffin et Bruce Brown, et ils ont ajouté Patty Mills et James Johnson.