Kevin Durant reste imparable: Nets, 7-3 après avoir battu les Raptors de Toronto 116-103

Kevin Durant Il continue de marcher imparable dans son objectif de remporter le deuxième MVP de la saison de sa carrière. L’attaquant est redevenu le meilleur joueur de Filets de Brooklyn dans la victoire de la franchise de New York sur les Raptors de Toronto 116-103.

En près de 37 minutes sur le terrain, Durant a atteint 31 points, sept rebonds et sept passes décisives avec d’excellents pourcentages de tirs : 61,1% en field goal (11-18 TC) et 50% en triples (3-6 T3). James Harden, quant à lui, continue de se réveiller de son début de saison inégal. A cette occasion, ‘La Barba’ a touché le triple-double avec 28 points, 10 rebonds et huit passes décisives.

