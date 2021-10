Kevin Durant révèle 1 changement qui a modifié toute sa carrière

Kevin Durant est largement considéré comme l’un des deux meilleurs joueurs de la NBA aujourd’hui. Certains pensent qu’il est à la première place, d’autres l’ont à la deuxième place. Quoi qu’il en soit, sa place dans la hiérarchie de la ligue est assurée.

À 33 ans, Durant est maintenant une star de la NBA de haut niveau depuis 14 ans. L’excellence soutenue pendant une période prolongée comme celle-là n’est pas facile.

Comment a-t-il fait ?

En apportant un ajustement clé à son jeu qui lui a bien servi depuis.

Cette modification ? Développer un tir à trois points cohérent pour suivre le rythme du développement du sport.

“C’est juste l’évolution du jeu”, a-t-il déclaré cette semaine lors de la journée des médias des Brooklyn Nets. « J’ai joué contre différents schémas et stratégies. Les entraîneurs travaillent sans relâche pour essayer de trouver une nouvelle façon de jouer, et je sens que je dois être sur la même longueur d’onde. Je dois en quelque sorte comprendre ce qui se passe dans le basket-ball comme le ferait un entraîneur, et je pense que c’est ce qui est mon développement.

“Cela est passé d’un rythme plus lent lorsque je suis arrivé en championnat pour la première fois à un rythme rapide, style à 3 points”, a-t-il ajouté. «Je pense donc que je me suis adapté à cela. Quoi qu’il arrive ensuite, je serai prêt.

Au-delà de cela, Durant a également commencé à laisser le jeu venir à lui.

“[When you are younger] vous voulez vous établir dans la ligue », a-t-il poursuivi. « Parfois, vous pouvez trop y penser et penser trop aux réactions et aux opinions des autres parce que vous êtes sur le chemin de la perfection. Mais commencez à vous détendre un peu et à comprendre de quoi il s’agit et à comprendre le long jeu, et cela a définitivement rendu mon mental un peu plus à l’aise de venir au gymnase tous les jours et de ne pas me concentrer sur ce genre de choses.

La transformation corporelle de Durant durant l’intersaison a fait la une des journaux ces dernières semaines, tout comme son affinité apparente pour l’herbe. Mais toutes ces choses sont des distractions. Il est clair que son objectif est de remporter un championnat cette année et tout au-delà n’est que du bruit.

Les actions ont des conséquences. https://t.co/soa76PJdJ5 – Jeu 7 (@game7__) 30 septembre 2021

Cela dépendra évidemment en grande partie de sa capacité à convaincre son coéquipier Kyrie Irving de se faire vacciner, ce qui semble être le cas, mais une partie dépendra également de la distance qu’il pourra atteindre avec ce groupe des Nets. Et si l’histoire est une indication, la réponse est : assez loin.

Dans l’état actuel des choses, les Nets sont les favoris pour remporter un titre dans la plupart des livres de sport en ce moment. Vont-ils finalement être à la hauteur de ces attentes ? Le temps nous le dira.

En rapport: LeBron James nomme 3 joueurs des Lakers qui l’ont impressionné