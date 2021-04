Kevin Durant revient par la grande porte et les Nets consolident leur leadership

26/04/2021 à 09h04 CEST

.

Attaquant All-Star Kevin Durant a contribué 33 points décisifs ce dimanche pour la victoire des Brooklyn Nets par 128-119 sur les Phoenix Suns.

Durant a été complètement remis de sa récente blessure musculaire et avec le meneur Kyrie Irving, qui a obtenu 34 points, a fait la différence en faveur de l’équipe de New York.

L’attaquant vedette a raté trois matchs après s’être blessé à la cuisse gauche au début du match que les Nets ont perdu contre le Miami Heat dimanche dernier et a été limité à seulement 25 matchs cette saison.

Contre les Suns, il a joué 28 minutes comme réserve à son retour, et a marqué 12 des 21 tirs du terrain, en plus de capturer six rebonds, de distribuer quatre passes, de récupérer deux balles et de mettre un bouchon..

Pouvoir en avant Blake Griffin a marqué 15 points pour aider les dirigeants de la Conférence de l’Est à s’améliorer à 25-7 à domicile et 20-6 contre les équipes de l’Ouest.

Un autre homme quelque chose, le pivot DeAndre Jordanie il a été le meilleur dans le jeu intérieur des Nets en commençant et en contribuant 12 rebonds, a mis un bloc et a marqué six points, avec 3 des 4 tirs du terrain.

Les Nets (41-20) consolident avec le meilleur bilan de la Conférence Est et de la Division Atlantique, un match et demi d’avance sur les Sixers de Philadelphie (39-21), qui occupent la deuxième place.

L’escorte hispanique Devin Booker il a marqué 36 points, dont quatre à 3 points en cinq tentatives, ce qui l’a mis devant l’attaque des Suns (42-18), qui ont perdu le deuxième match consécutif hors de leur terrain.

Le pivot des Bahamas Deandre Ayton Il était à nouveau le meilleur des Suns dans le match intérieur avec 20 points et 13 rebonds qui n’ont pas non plus empêché la défaite.

Alors que la base des vétérans Chris Paul cette fois, cela ne pouvait pas être un facteur gagnant avec le Soleils en restant avec 14 points, a distribué huit passes et perdu six balles.

Les Suns ont mené pendant une grande partie de la première mi-temps, mais Brooklyn s’est éloigné après la mi-temps, lorsque Durant a joué ses minutes normales.

Durant n’est entré dans le match que quatre minutes après le début de la deuxième période. afin que les Nets puissent les maintenir en bas et ensuite être sur la bonne voie s’il y avait des règles du jeu équitables.

Les Nets étaient 2-2 tout en jouant presque entièrement sans Durant. lors de leurs quatre matchs précédents, mais les choses tournent autour lorsque le quadruple champion de la ligue est sur le sol.

Durant a marqué 10 points au troisième quart, puis a eu les cinq premiers du quart pour donner à Brooklyn sa première avance à deux chiffres en le portant à 102-92.

Avec Ayton obteniendo 10 puntos y 10 rebotes en sus primeros 14 minutos de acción, los Suns lideraron durante todo el segundo cuarto y se adelantaron 43-56 con aproximadamente 3 1/2 minutos por jugarse hasta que Brooklyn redujo la desventaja a un parcial de 59-61 à la pause.

Irving Il n’était que 4 sur 19 vendredi contre Boston, mais il a effectué ses quatre premiers tirs dimanche et a toujours été efficace sur l’attaque. Il a marqué 24 points sur seulement sept buts sur le terrain en première mi-temps, égalant sa moitié de la saison avec le meilleur score, et a terminé avec un double-double avec 12 passes décisives.

Malgré la défaite, les Suns sont pratiquement assurés d’une place en playoffs, quelque chose qu’ils n’ont pas accompli depuis la saison 2010 quand ils avaient l’ancien base canadienne Steve Nash, actuel entraîneur des Nets, comme joueur vedette.